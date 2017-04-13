Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Sekmen'e Özel İlgi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum buluşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e özel bir ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum buluşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e özel bir ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşlarından biri olan Başkan Mehmet Sekmen ile Başkomutanın 40 yılı aşan bir dostlukları var. Erzurum'da değişim ve dönüşümün mimarı, yerel yönetimde de adeta ülkedeki diğer belediyelere rol modeli olan Başkan Sekmen'e İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen Erzurum Buluşması'nda seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı mitingde Sekmen'e "Sekmen Başkanımız" diye sürekli hitap ederek samimiyetini bir kez daha gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Sekmen'den şehre yeni bir meydan yapmasını istedi. Erzurum Havalimanı'ndan İstasyon Meydanı'na kadar kendisine gösterilen ilgiden son derece mutlu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Sekmen'e hitap ederek, "Ben Sekmen kardeşime diyorum ki, bu meydan Erzurum'a yetmez. Erzurum'a öyle bir meydan olsun ki en az 250 bin kişiyi alsın. Hani İstanbul'da Yenikapı Meydanı var ya, hani İstanbul'da senin evinin yanındaki meydan var ya, ha işte öyle bir meydan olsun. Bak, İstasyon Meydanı'nıza sığmıyoruz, bu elbise bize dar geliyor. Şimdi yeni bir elbiseye ihtiyacımız var. Söz mü Sekmen? Sekmen'den sözümüzü aldık, inşallah bundan sonraki mitingimizi yeni meydanımızda yapacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum gezisinde kendisine gösterilen ilgi, miting alanındaki coşku ve vatandaşların yüksek alakasından ötürü çok mutlu olduğu gözlendi. - ERZURUM