Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu Bursa Büyükşehir'e Tebrik
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CEV Challenge Kupası'nı 2'nci defa kazanarak Avrupa şampiyonu olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'na tebrik telgrafı gönderdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CEV Challenge Kupası'nı 2'nci defa kazanarak Avrupa şampiyonu olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'na tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'nın, Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda şampiyon olması dolayısıyla, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Recep Altepe'ye bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.