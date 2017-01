Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara Müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiyatı 2,5 lira olarak belirlenen Keçiören Metrosu'nun 15 Ocak'a kadar ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören Metrosu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yıllardır Kürt deyip Kürt vatandaşlarımızın hayatlarını çukurla, hendekle, bombayla zehir edenleri milletimiz çok iyi gördü, görüyor. Aynı şekilde Alevi deyip bu meşrebe mensup vatandaşlarımızı istismar edenleri de çok iyi tefrik ediyor. En son olarak hayat tarzı tartışması üzerinden toplumun bir kesimini diğerine karşı tahrik etmek isteyenler yine ortada kaldılar. Milletimiz hangi kökenden, hangi meşrepten, hangi inançtan olursa olsun şunu gayet iyi görüyor; Türkiye terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır ve bu örgütler vasıtasıyla diz çöktürülmeye çalışılmaktadır. Bugün benim milletim 7 düvele rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un şu dizeleriyle haykırmaktadır; 'Doğduğumdan beridir aşığım istiklale; Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale! Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!' Bu milleti tanımayanlar açsınlar Çanakkale'ye baksınlar, açsınlar İstiklal Harbimize baksınlar. Bu milleti tanımayanlar daha da geriye gidip, Malazgirt'ten başlayarak bin yıldır bu toprakları nasıl vatan kıldığımızı buna baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeye göze alan buyursun gelsin, hodri meydan diyoruz. Bu millet er meydanından hiçbir zaman korkmamıştır" diye konuştu.



"Görüldü ki bunların derdi bölgeyi DEAŞ'ten ve diğer örgütlerinden temizlemek değil"



"Görüyorsunuz adam gibi karşımıza çıkamayanlar terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın, bizi arkadan hançerlemenin hesabı içindeler" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bizi bir dönem DEAŞ'le mücadele etmiyor diye uluslararası alanda sıkıştıranların, ahlaksızca itham edenlerin, bu örgütün tepesine bindiğimizde biranda karşımıza geçip daha ileriye gitmeyin demeleri boşuna değildir. 20 kilometreyi geçmeyin demeleri boşuna değildir. Onlar ne derse desin biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve yola devam ediyoruz. DEAŞ'e karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları ve bahaneleri Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozulmuştur, boşa çıkmıştır. Görüldü ki bunların derdi bölgeyi DEAŞ'ten ve diğer örgütlerinden temizlemek değil. Tam tersine bölgenin bitip tükenmeyen bir kan ve ateş denizine dönüştürülmesidir. Ha DEAŞ, ha PKK, ha PYD, ha YPG, ha DHKP-C ve ilave ediyorum ha FETÖ hiç birbirlerinden farkı yok. Bu niyetlerini gizlemek için hiçbir zaman gizleme gereğini zaten duymadılar. Suriye'deki, Irak'taki, Arap, Kürt, Türkmen, diğer gruplar onların oyununda kolayca feda edilecek piyonlar olabilir. Bizim için bu insanlar bin yıllık kaderdaşlığımız olan, akrabalığımız olan, soydaşlığımız olan kendimizden ayrı görmediğimiz kardeşlerimizdir. Suriye'de ateş düşen her ev bizim evimizdir. Irak'ta sönen her ocak bizim ocağımızdır. Ülkemizde patlayan bombalarla yapılan eylemlerle Irak'ta ve Suriye'de oynanan oyun arasındaki ilişkiyi biz gayet iyi biliyoruz. Ama şu gerçeğinde farkındayız, şayet biz bu tehditleri oralarda karşılamazsak, oralardaki kardeşlerimizin güvenliğini, huzurunu, refahını koruyamazsak kendi evimizde mutlu ve müreffeh yaşama imkanını da bulamayız. Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmek zorundayız. Şunu biran olsun aklımızdan çıkarmamalıyız; Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'te, Hatay'da değil İdlip'te, Mersin'de değil Kıbrıs'ta, Kars'ta Nahçıvan'da, Artvin'de değil Batum'da, Trakya'da değil Balkanlar'da başlar. Bunu böyle bilin. Hatta biliyorsunuz Avrupa'da 5-6 milyon vatandaşımız yaşıyor. Orası rahat olamazsa bizde rahat olamayız. Onun için bizi kendi içimize sıkıştırarak büyük oyunun dışına atma çabalarına rıza göstermeyeceğiz. Hem sahada hem masada olarak kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar aramakta kararlıyız."



"Bir müjde o zaman verelim, fiyatı 2,5 lira olarak belirlendi, ayın 15'ine kadar ücretsiz olarak hizmet verecek"



Açılışı yapılan Keçiören Metrosu hattının hayırlı olmasını dilerken başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere emeği geçenleri tebrik ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünden itibaren arkadaşlarım dediler ki siz her zamanki gibi bir müjde verirseniz isabetli olur. Bir müjde o zaman verelim, fiyatı 2,5 lira olarak belirlendi, ayın 15'ine kadar ücretsiz olarak hizmet verecek" açıklamasında bulundu.



Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve protokoldeki diğer katılımcılarla birlikte Keçiören Metrosu'nun açılış kurdelesini kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı kurdelesini keserken, "15 Ocak'a kadar ücretsiz. Fiyat 2,5 liracık hayırlı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA