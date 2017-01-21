Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Değişikliği Teklifinin Kabulü ile İlgili Yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliğinin teklifinin meclisten geçmesiyle ilgili, "Şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek. Nihai kararı verecek. Bu nihai kararla birlikte Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz için hayırlı olsun" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tavşantepe Metro İstasyonu açılışın törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle ilgili, "Ne yaptın ki diyenlere sabah namazına doğru parlamento güzel bir cevap verdi. Gerçek zamanı beşer planında egemenlik milletindir. Şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek. Nihai kararı verecek. Bu nihai kararla birlikte Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz için hayırlı olsun. El ele vereceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi. - İSTANBUL