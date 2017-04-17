Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Agit'e Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİT raporuna sert tepki göstererek, "Sizin hazırladığınız siyasi içerikli raporları ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık başına giden vatandaşlara şükranlarını sunduğunu belirterek, "Bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Bundan sonra yönümüzü hep birlikte geleceğe çevirme zamanıdır. Bugüne kadar milletimize aşkla sevdayla hizmet ettik bundan sonra da yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye, seçimlerden sonra yaşadığı belirsizlikleri geride bıraktı. Koalisyonlar dönemi bitti. Kasım 2019'da artık karar milletin söz milletin. Sizin sözünüzün üzerinizde söz kararınızı üstünde karar yok. Sizler idam idam demiştiniz. İdam kararı parlamentodan geçti önüme gelirse ben bunu onaylarım. Olmazsa bir halk oylaması da onun için yaparız. Şehitlerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kazanını milletimiz, ülkemiz olmuştur. Ne yalanlar söylediler. Meclisin yetkileri yokmuş. Hem içeriden hem dışarıdan bunları gördük. Yargımız adaletin tesisi için çalışacaktır. Burası milletin evi. Burayı yadırgayanlar oldu. Bu külliye milletin evidir milletin. İşte millet işte devlet. Hükümetimiz bir yandan yatırımları hızla devam ettirirken diğer yandan diğer projelerin hazırlıklarını yürütecektir" dedi.



AGİT'E SERT TEPKİ



AGİT raporuna sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar. Türkiye'de bir seçim olmuş. Haddinizi bilin. Sizin hazırladığınız siyasi içerikli raporları ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Biz sizin hazırlayacağınız siyasi raporu ne görürüz ne biliriz. Biz yolumuza bakarız. Onu siz külahımıza anlatın. Ülkemizin kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur. Durmak yok" ifadelerini kullandı.



AB İLE İLİŞKİLER



AB ile ilişkilere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB görüşmelerini dondurmakla tehdit ediyorlar. 54 sene bizi Avrupa Birliği kapısında beklettiler. Oturur konuşuruz.Bir referandum da AB için yaparız. Bu konuda gideriz milletimize. Fırat Kalkanı bizim son değil ilk operasyonumuzdur" diye konuştu.



"BİZ HALKIN EMANETİNİ TAŞIYORUZ"



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde halka hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, "Milli irade bir kez daha tecelli etti. Tüm milleti coşkuyla alkışlıyorum. Halkın sözünün üzerinde hiç bir söz yoktur. Milletin aldığı karar gereği yeni bir yolun başlangıcındayız. Biz halkın emanetini taşıyoruz. Millet demokrasiye bir kez daha devam demiştir. Milletimiz terörle mücadeleye devam mesajı vermiştir. Bu oylamanın kaybedeni yoktur, kazananı Türkiye olmuştur. Bu referandum çoğulcu demokrasiye güç kattı" ifadelerini kullandı.



(İHA)