Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Agit'e Sert Tepki





Türkiye anayasa değişikliği referandumu için Pazar günü sandığa gidiyor. Konya'da halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) halk oylaması kampanyası raporunda taraflı davrandığını söyleyerek, AGİT'e sert tepki gösterdi.



Erdoğan, "Şimdi bunlar kalkmışlar; "Türkiye'de "evet" çıkarsa, burada birçok sıkıntıların olduğu anlamına gelir" diyor. Sen kimsin ya? Önce haddini bil, haddini. Senin böyle bir görevin yok" ifadelerini kullandı.



Anayasa değişikliği referandum sürecini izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemci misyonunun başkanı Michael Link "hayır" kampanyasının medyada yer bulamadığını ve kısıtlandığını savunmuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise vatandaşlardan vicdanlarına sorup, "evet" veya "hayır" oyu kullanmalarını istedi: "Gelin cumhuriyeti koruyalım. Bir maceraya atılıp cumhuriyetimizi yıkmayalım. Biricik evlatlarımızın istikbalini kumar masasına sürmeyelim. Fırsat eşitliğini, adalet önünde eşitliği, vergimizin hesabını sorma hakkını bir çırpıda tek bir oyla feda etmeyelim."



Türkiye'de cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesini öneren anayasa değişikliğini oylamak için 16 Nisan'da yaklaşık 55 milyon seçmen sandık başına gidecek.



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Tags: AGİTe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AGİT Erdoğandan Türkiye sert Referandum Türkiyede anayasa referandumu tepki Gepost: 15 april 2017