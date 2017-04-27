Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Yaş Altı Kadın Kılıç Milli Takımı'na Tebrik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Kadın Kılıç Milli Takımı'nın, U23 Eskrim Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde ederek, Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı'ya tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Yaş Altı Kadın Kılıç Milli Takımı'na Tebrik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Kadın Kılıç Milli Takımı'nın, U23 Eskrim Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde ederek, Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı'ya tebrik telgrafı gönderdi. - Ankara

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