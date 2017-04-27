Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Yaş Altı Bayan Kılıç Milli Takımına Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Bayan Kılıç Milli Takımının, U23 Eskrim Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı'ya tebrik telgrafı gönderdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Bayan Kılıç Milli Takımının, U23 Eskrim Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde ederek, Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Atalı'ya tebrik telgrafı gönderdi. - ANKARA