Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı mesaj yayınladı.



Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:



"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.



Bu müstesna günün, ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 23 Nisan 1920, vatanımızın dört bir tarafının işgal edildiği, milletimizin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, Türk Milletinin yeniden dirilişinin, silkinişinin, şahlanışının timsalidir."







"ÇOCUKLARIMIZA DAHA HUZURLU VE GÜVENLİ BİR GELECEK BIRAKMANIN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"



" "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla Kurtuluş Savaşını başlatan aziz milletimiz, tüm imkansızlıklara rağmen, ayağına pranga vurulmasına izin vermemiş, o çetin mücadeleyi zaferle neticelendirmiştir. Milli iradenin tecelligahı, İstiklal Harbimizin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, aynı zamanda bağımsızlığımızın sembolüdür. İşte bu anlayışla bizler de, milli iradeye musallat olan güçleri bertaraf etmenin, çocuklarımıza daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın mücadelesini veriyoruz. 16 Nisan tarihinde gerçekleşen halk oylamasında kabul edilen Anayasa değişikliği, hem demokrasimiz hem de Türkiye Büyük Millet Meclisimiz açısından bir dönüm noktasıdır."







"MİLLİ İRADENİN ÜZERİNDEKİ VESAYET KALINTILARINI BERTARAF ETMİŞTİR"



"Milletimizin büyük bir teveccühle onay verdiği bu Anayasa değişikliği, Meclisimizin temsil kabiliyetini arttırmış, kuvvetler ayrılığını perçinlemiş, milli iradenin üzerindeki vesayet kalıntılarını bertaraf etmiştir. Ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını Anayasal garanti altına alan bu değişiklikle birlikte Türkiye, hedeflerine ulaşma konusunda çok daha kararlı ve süratli hareket edebilme imkanına kavuşmuştur.



Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, artık daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye'de yaşayacaklar.



Kendi evlatlarımızla birlikte bölgemizin ve dünyanın tüm çocuklarına huzurlu ve müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."







"MİLLETİMİZ ADINA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUM"



"16 Nisan'da demokratik haklarını kullanarak, ülkemizin önünde yeni bir dönem açan milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum.



Bu vesileyle, 23 Nisan 1920'den bugüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum." - İstanbul