Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha Önce Aylar Süren Işlemler Bugün Saatlere Sığdırılmış Durumda"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Beştepe'de toplantının düzenlendiği salondan ve katılımcılardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapımı tamamlanan SGK hizmet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Daha Önce Aylar Süren Işlemler Bugün Saatlere Sığdırılmış Durumda'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Beştepe'de toplantının düzenlendiği salondan ve katılımcılardan detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış törenine katıldı. - 2

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