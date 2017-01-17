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Beştepe'de toplantının düzenlendiği salondan ve katılımcılardan detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış törenine katıldı. - 2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha Önce Aylar Süren Işlemler Bugün Saatlere Sığdırılmış Durumda"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Beştepe'de toplantının düzenlendiği salondan ve katılımcılardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapımı tamamlanan SGK hizmet...
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