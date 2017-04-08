Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar gelmiş geçmiş genel başkanları içerisinde demokrasi noktasında hassasiyeti olanı ne yazık ki görmedim. Hiçbir zaman da yani 'genel başkan ayrı, cumhurbaşkanı ayrı' böyle bir dertleri de olmadı. Zaten bunlar çok partili hayata hiç tahammül edemediler. Mesela şimdi 'tek adamlık' vesaire... Tek adamlıksa tek parti dönemiyse bu sizde var zaten. Milli şeflik dönemini nereye koyacaksın? Bunlar yaşanan şeyler. Ama bunlar oraları unutturmak istiyorlar. Ben gençlere onun için şunu hatırlatmak istiyorum; Gazi Mustafa Kemal ne diyor? 'Ey gençler, Cumhuriyet'i sizlere emanet ediyorum.' diyor ama Gazi Mustafa Kemal'in emanet ettiği Cumhuriyet'i, şu anda Kılıçdaroğlu gençlere emanet edemiyor. Parlamentoya girmelerine tahammül edemiyor."