Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte yürütme, yasama ve yargı erkleri arasındaki ilişkiler birbirlerinden tamamen ayrılmıştır. Bu üç organ, kendi alanlarında yapacakları çalışmalarla aynı ortak hedefe, yani tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet amacı doğrultusunda hizmet verecektir."