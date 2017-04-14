Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Bu Sistem İçin Milletimin 'Evet'lerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Bu sistem için milletimin 'evet'lerine ihtiyacımız var. Yüksek oranda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Bu sistem için milletimin 'evet'lerine ihtiyacımız var. Yüksek oranda. Bunu başardığımız anda inşallah pazartesi bir başka olacak. 2019'un kasımı bir bambaşka olacak. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."

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