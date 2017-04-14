Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Tahir Büyükkörükçü Camisi'nde Kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hacı Tahir Büyükkörükçü Camisinde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hacı Tahir Büyükkörükçü Camisinde kıldı.
Erdoğan, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenecek "Konya Buluşması"nda halka hitap etmek için Konya'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleşecek buluşmadan önce cuma namazını kılmak için Konya 2. Organize Sanayi Sitesindeki Hacı Tahir Büyükkörükçü Camisine geldi.
Burada, beraberindekilerle cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Erdoğan'a, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da eşlik etti.