Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Mimar Sinan Camii'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Mimar Sinan Camii'nde kıldıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ataşehir'de bulunan Mimar Sinan Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Mimar Sinan Camii'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Mimar Sinan Camii'nde kıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ataşehir'de bulunan Mimar Sinan Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kılmak için Ataşehir'de bulunan Mimar Sinan Camii'ne geldi. Burada namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eşlik etti. Caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Uzun süre camide kalan Erdoğan herhangi bir açıklama yapmadan camiden ayrıldı.

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