Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazı Çıkışı
Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı Hacı Tahir Büyükkörükçü Camisinde kıldı.
Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı Hacı Tahir Büyükkörükçü Camisinde kıldı.
Kılıçarslan Şehir Meydanındaki mitinge katılmak üzere Konya'ya geldi. Gerçekleştirilecek mitinginden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine eşlik eden eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ve beraberindekilerle birlikte Cuma Namazını 2. Organize Sanayi Bölgesindeki Hacı Tahir Büyükkörükçü Camisinde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
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