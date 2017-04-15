Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çukurları Açtılar mı? Hendekleri Açtılar mı? Şimdi Bu Teröristleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çukurları açtılar mı? Hendekleri açtılar mı? Şimdi bu teröristleri açtıkları o hendeklere gömüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çukurları açtılar mı? Hendekleri açtılar mı? Şimdi bu teröristleri açtıkları o hendeklere gömüyoruz. Yirmi ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Daha gideceğiz. ya silahlarını gömecekler ya kendileri gömülecekler ya da bu ülkeyi terk edip gidecekler."

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