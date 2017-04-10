Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İmam hatiplerdeki öğrenci sayısı 600 bine çıkmıştı. Bir 28 Şubat belası geldi, bu 600 bini bir anda, orta kısımları kapatmak suretiyle 60 bine indirdiler. 60 bine indiği zaman bunlar zannetti ki 'Biz bunların kökünü kuruttuk' fakat onlar bilmiyordu ki en büyük tuzak kurucu Allah'tır, en büyük hesabı yapan Allah'tır ve bu hesap tecelli etti. Şu anda imam hatiplerdeki öğrenci sayısı bir milyon 300 bine ulaştı." dedi.



Erdoğan, Çorum Valiliğini ziyaretinin ardından Prof. Dr. Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine geçti.



Cumhurbaşkanlığı otobüsü üzerinden lisenin önünde kendisini bekleyen öğrencilere hitap eden Erdoğan, "Hayrettin Hocam, bizim imam hatibe başladığımızda hocamızdı. Allah onlardan razı olsun. Onlardan aldığımız ilimle, feyzle bu yolda yürüdük." şeklinde konuştu.



Erdoğan, imam hatip neslinin çok çektiğini, daha önce imam hatiplilere üniversite kapısının kapalı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:



"Okuduğunuz derslerden bir de liseden imtihana girecektin. Liseden imtihan verip, oradan da diploma alacaktın. Ondan sonra farklı üniversitelere girme şansını yakalayacaktın. Bugünleri gördük ama o engellere rağmen hep bunlar aşıldı. Aşıldı ama gel gör ki imam hatiplerdeki öğrenci sayısı 600 bine çıkmıştı. Bir 28 Şubat belası geldi, bu 600 bini bir anda, orta kısımları kapatmak suretiyle 60 bine indirdiler. 60 bine indiği zaman bunlar zannetti ki 'Biz bunların kökünü kuruttuk' fakat onlar bilmiyordu ki en büyük tuzak kurucu Allah'tır, en büyük hesabı yapan Allah'tır ve bu hesap tecelli etti.



Şu anda imam hatiplerdeki öğrenci sayısı bir milyon 300 bine ulaştı. Şimdi bütün mesele ne? Müfredat, içerik. Şimdi bunu doldurmanın gayreti içindeyiz."



"Kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı"



İmam hatip öğrencilerine katsayı ve kota engeli olmadığını hatırlatan Erdoğan, öğrencilere "Her yer size açık, nereye istiyorsanız oraya gidin." tavsiyesinde bulundu.



Erdoğan, "Benim dört yavrum vardı, dördü de imam hatipli. Biz tabii burada okutamadık, mecburen yurt dışına göndermek zorunda kaldık ama kötü komşu bizleri de ev sahibi yaptı. Yavrularımız da gayet başarılı bir şekilde oralardaki üniversiteleri bitirdiler, Harvard'a da gittiler, öbür taraftan Berkeley'e de London School'a da gittiler. Buralardan mezun olarak ülkemize döndüler. Şimdi ben siz değerli yavrularımızdan da bunu bekliyorum. Başarılı olacaksınız çünkü size inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık proje okulları yapılmaya başlandığını belirterek, şöyle konuştu:



"Bütün proje okullarıyla beraber bu imam hatip nesli inşallah, hani ben bir ara 'dindar nesil' demiştim de dindar olduğunu zannedenler bile bana ciddi manada saldırmışlardı. Varsın saldırsınlar, biz bununla, bu toplumun içerisinde gerçekten bizim medeniyetimize, gerçekten yeni bir medeniyetin inşasına çalışacak nesli konuşuyoruz. En iyi ahlaka sahip bir nesli konuşuyoruz. Bu, 'Diğer okullarımızda bu yok.' anlamında değil, oralardan dindar nesil yetişmez mi? Tabii ki yetişir. Biz onları da arzu ediyoruz ve imam hatipler, düz liseler, düz üniversiteler fark etmez, hepsinden biz böyle bir nesil istiyoruz. Bunun için de var yok hocalarımız. Ortaöğretimde de üniversitelerde de hocalarımızdan çok şey bekliyoruz.



İnşallah hepsiyle el ele vereceğiz, böyle bir nesli yetiştireceğiz. Bu nesil, aydınlık bir nesil olacak ve ben bu nesli karşımda görüyorum."



Okullarda şu anki fiziki imkanların geçmişte olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Elhamdülillah, bak şimdi neler var? Böyle, bir tarafta kapalı spor salonları yok. Bodrum katlarda biz beden eğitimi dersi yapıyorduk. Oralardan geldik. Konferans salonları modern. Maşallah burada yüz derslik var. Nerede? Benim sınıfımda 70 öğrenciydik biz ama şimdi burada ortalama öğrenci sayısı herhalde 30'un üzerinde değildir. Kaç? 25. Bak, şimdi nereden nereye geldik. Şimdi biz de sizden ne istiyoruz? Başarı, başarı, başarı. Hocalarımızdan da eserlerin en güzelini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Prof. Dr. Hayrettin Karaman da "Okulları birbirinden ayırmıyoruz ama okulların birbirine katkıları olmalı. Bu imam hatip okullarının, imam hatip neslinin diğer kardeş okullara bir katkısı, bu okulların da bizim okullara bir katkısı olmalı. Neticede biz iri, diri, tek Türkiye olmalıyız." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ahlatcı Metal Rafinerisi'ni ziyaret etti.