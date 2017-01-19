Cumhurbaşkanı Erdoğan Çok Kızdı: Ey Kaymakam Sen Kendini Ne Sanıyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlar buluşmasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, gaziyi oyalayan kaymakama sert sözlerle yüklenerek "Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun? Sen orada kendini kalıcı mı sanıyorsun? Sen o makamda varsan o gazi sebebiyle varsın, haddini bileceksin. Haddini bilmediğin zaman da haddini sana bildirirler. İçişleri Bakanıma da söyledim, gereği yapılacak." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları:

"Anayasa değişikli vesilesi ile yönetim şeklinin tartışıldığı bu dönemde buluşmamızın anlamlı doluğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar pek çok yöntem denenmiş ama arayış bitmemiştir. Bu dönemde yaşadığımız darbe ve vesayet baskılarını unutmamak lazım.

Meclis'teki süreç tamamlandıktan sonra konu milletin huzuruna gelecek ve herkes izahını itirazını milletimize yapacaktır.

"GÖNLÜNÜ MİLLETTEN AYIRAN KÖK TUTAMAZ"

Gücünü halktan alan bir Cumhurbaşkanı olarak kritik dönemlerde milletimden aldığım mesajlara büyük önem veriyorum. il ziyaretlerinde vatandaşlarımızla doğrudan doğruya iletişim kurmaya gayret ediyorum. özellikle son yıllarda yaşadığım hadiseler bana şunu öğretti, gönlünü milletten ayrılan kimsenin bu topraklarda kök salma şansı yoktur.

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SALDIRDIĞI TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Aynı anda hem terör hem de ekonomi cephesinde savaşıyoruz. Yaşadığımız sorunların hiç biri bize mahsus olmamakla beraber bizi diğer ülkelerden ayırıyor. Mesela tüm terör örgütlerinin hedef aldığı tek ülke Türkiye. Küresel ekonomik kriz herkesi etkilerken Türkiye mali disiplininden taviz vermemiş, büyümesini belli bir çıtanın altına düşürmemiştir.

BİZ BULUNDUĞUMUZ YERE 2 AYDA GELMEDİK

Bakın size bir hikaye anlatayım, ulu çınarın yanında bir kabak filiz vermiş. Yağmur ve güneşle hızla büyüyen kabak, neredeyse çınarın boyuna ulaşmış. Böbürlenen kabak çınara 'Sen ne kadar sürede bu hale geldin' diye sormuş. Çınar '90 yılda' derken, kabak 'Ben 2 ayda senin boyuna geldim' demiş. Yaprakları dökülen kabak, duruma şaşırmış. Çınar, 'Benim 90 yılda geldiğim yere sen 2 ayda geldiğin için ölüyorsun' diye cevap vermiş. Biz bulunduğumuz yere 2 ayda gelmedik; 2 bin yıllık devlet geleneğimiz, bin 400 yıllık medeniyetimiz, coğrafyamızda 1000 yıllık varlığımız vardır. Biz göçebe devleti değiliz. Kökü mazide olan ati bir devletiz.

"EY KAYMAKAM SEN KENDİNİ NE SANIYORSUN"

Zaman zaman bazı şikayetler alıyoruz. Bir gazimizi aradım. Ve gazimiz evraklarını gönderiyor fakat evraklar işleme konmuyor veya ağırdan alınıyor. İlgili yerlere de durumu bildirdim. Buradan sesleniyorum, ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun, sen orada kalıcı mısın? O gazi kendini niçin feda etti, bu vatan için feda etti. Köprünün üstüne bu vatan, bu millet için yürüdü. Sen o makamda varsan o gazi için varsın, haddini bileceksin. Haddini bilmediğin zaman da haddini sana bildirirler. Nitekim, İçişleri Bakanıma da söyledim, gereği yapılacaktır. Çünkü bizim şehitlerimize olan borcumuz farklıdır. Bizler bunun gereğini aksatmadan yerine getirmek zorundayız."