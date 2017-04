Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çocukları Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her ölüm erkendir ama çocuk ölümü gerçekten çok erkendir. Biz çocuklar yaşasın istiyoruz. Çocuklar yaşasın ki büyüdüklerinde daha güzel bir dünyanın inşasına katkı sağlasın istiyoruz. Daha da önemlisi çocuklar sadece yaşamakla kalmasın, kendilerini güvende hissetsinler, gıdadan giyime, eğitimden sağlığa, her türlü hizmeti alsınlar istiyoruz. Bunun için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Anne babalarınızdan, öğretmenlerinizden başlayarak ülkenizdeki tüm büyüklerden, dünyadaki çocukların yaşadıkları sıkıntılar konusunda daha hassas olmalarını talep etmelisiniz. Emin olun siz isterseniz olur." dedi.



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Cumhurbaşkanlığı Kabul Töreni"nde konuştu.



Sözlerine, "Türkiye'ye, Ankara'ya, Cumhurbaşkanlığı Külliye'mize hoş geldiniz. Sevincimizi tüm dünya çocuklarıyla birlikte paylaştığımız 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bugün burada bizlerle bir arada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diyerek başlayan Erdoğan, heyecanlı ve coşkulu olduğunu, bugün kendisini daha da genç hissettiğini söyledi. Erdoğan, salondaki çocuklara "Sizler, adeta bana gençlik iksiri aşılıyorsunuz." şeklinde seslenerek, dünyada başka örneği olmayan bu milli bayramı, uluslararası düzeyde bir şenliğe dönüştüren bu tarz etkinliklerde emeği olan herkese şükranlarını iletti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, büyük bir sahnesi olan kongre merkezinin bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, bundan sonra bu tür kutlamaları o salonda yapacaklarını, çocukların gösterilerinin orada çok daha etkin olacağını ifade etti.



Erdoğan, 23 Nisan'ın tüm dünya çocukları için sevinç, coşku, dayanışma ve paylaşma günü olduğunu vurgulayarak, "Ama bu yıl da dünyanın çeşitli yerlerinde ne yazık ki 10 binlerce çocuk 23 Nisan'ı görme imkanı bulamadı. Hatta içinde bulunduğumuz şu 20 Nisan gününden 23 Nisan'a kadar geçecek üç günde dahi acıya, felakete maruz kalan çocuklar olabilir." değerlendirmesinde bulundu.



"Dünya basını, acaba bu olay karşısında ne dedi?"



Suriye ve Irak'ta savaşın, Somali başta olmak üzere Afrika'nın çeşitli yerlerinde açlığın pençesine düşen ve açlığın pençesinde kıvranan tüm çocuklara şahsı, salonda bulunan çocuklar ve Türkiye'nin çocukları adına selamları gönderen Erdoğan, kalplerinin ve dualarının onlarla olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" ismindeki şiirinin "Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yoktur. Şeker bile yiyemez ki kaat gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler." dizelerini okudu.



Çocukların öldürülmemesi temennisinde bulunan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Büyüklerin yol açtığı savaşların faturası çocuklara kesilmesin. Büyüklerin vurdumduymazlığının bedelini minik bedenler ödemesin. Kısa bir süre önce işte Suriye'de kimyasal silahlarla öldürülen iki ikiz çocuğun babasını ülkeme davet ettim. Hemen çocuklarını gömdükten bir gün sonra kendisini Hatay'da ağırladım. Tabi o fotoğraf karelerine düşen iki ikiz yavrusunu kucağında görüntüleyen dünya basını, acaba bu olay karşısında ne dedi, bunlara nasıl baktı? Halbuki o iki yavru inanıyorum ki yüzlerce, binlerce çocuk Suriye'de kimyasal silahlarla öldürülmüştü. Konvansiyonel silahlarla öldürülmüştü. İşte 'artık bu tür ölümler olmasın.' diyoruz.



Biz Türkiye olarak bu haksızlığa isyan ediyoruz. Hem içeride hem dışarıda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Suriye ve Irak'tan ülkemize gelen ve büyük bir bölümü de çocuk olan 3 milyon sığınmacıya sınırlarımızı ve kucaklarımızı açtık. Dünyada bunun başka bir örneği yok. Onların tüm bakımlarını üstlendik, onların eğitimiyle ilgileniyoruz. Sağlık noktasındaki bütün sıkıntılarını gideriyoruz. Şu ana kadar 6 yılda 25 milyar dolar bunun için yatırım yaptık."



Erdoğan, ne yazık ki Avrupa Birliği'nden 725 milyon dolar, Birleşmiş Milletler Mülteciler Konseyi'nden 550 milyon dolar geldiğini bildirdi.



Yardımlar gelse de gelmese de yardım yapacaklarının altını çizen Erdoğan, "Çünkü bizim değerler silsilemiz içinde biliyoruz ki veren el, alan elden hayırlıdır." dedi.



"Biz, çocuklar yaşasın istiyoruz"



Şairin "Çocuk öldü mü güneş simsiyah görünür gözümüze" dediğine dikkati çeken Erdoğan, uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerden ciddi bir yardım almıyor olmalarına rağmen 6 yıldır insanlarla evlerini ve ekmekleri bölüştüklerini, bölüşmeye de devam edeceklerini dile getirdi.



Çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla pek çok ülkede çocuklara yönelik yardım eğitim ve sağlık faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Erdoğan, "İnsanın, hele çocuğun olduğu yerde başka bir ölçü aramayız. Dünyadaki tüm donörler arasında bu konuda Türkiye, ABD'den sonra ikinci sırada. Ayrıca gayri safi milli hasılaya oranla değerlendirdiğimiz zaman Türkiye birinci sırada. Çünkü biz dertliyiz. Biz mazlum ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Kendi ülkelerinde geleceğin yöneticisi olacak çocuklara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sizden bir ricam var. Lütfen sorumluluk sahibi olduğunuzda, bugün sizin yaşınızda olan çocukların dünyanın diğer bölgelerinde hangi şartlarda yaşadığını unutmayın. Savaşlardan açlık ve kuraklık tehlikelerine, kötü muameleden küçük yaşta çalıştırılmaya kadar diğer çocukların hangi sıkıntılara maruz kaldığını unutmayın. Her ölüm erkendir ama çocuk ölümü gerçekten çok erkendir. Biz, çocuklar yaşasın istiyoruz. Çocuklar yaşasın ki büyüdüklerinde daha güzel bir dünyanın inşasına katkı sağlasın istiyoruz. Daha da önemlisi çocuklar sadece yaşamakla kalmasın, kendilerini güvende hissetsinler, gıdadan giyime, eğitimden sağlığa, her türlü hizmeti alsınlar istiyoruz. Bunun için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Anne babalarınızdan, öğretmenlerinizden başlayarak ülkenizdeki tüm büyüklerden, dünyadaki çocukların yaşadıkları sıkıntılar konusunda daha hassas olmalarını talep etmelisiniz. Emin olun siz isterseniz olur."



Erdoğan, çocuk masumiyeti karşısında yumuşamayacak hiçbir insanın, hiçbir kalbin olmadığını, bunu kendinden çok iyi bildiğini aktardı.



El ele verildiğinde dünyayı değiştirebileceklerini ifade eden Erdoğan, çocuklara, asıl etkinlikleri pazar günü yapılacak 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na katılımları için teşekkür etti.



Çocuklardan, anne, baba ve öğretmenleri başta olmak üzere ülkelerindeki tüm büyüklere selamlarını iletmelerini isteyen Erdoğan, ister tatil, ister eğitim, ister ziyaret, hangi amaçla gelirlerse gelsinler çocuklara Türkiye'nin kapısının daima açık olduğunu sözlerine ekledi.



Notlar



Törende, ev sahibi Türkiye'nin Karadeniz yöresine ait halk oyunlarının yanı sıra Azerbaycan, Seyşeller ve Moldova'dan gelen çocuklar da kendi ülkelerine ait dans gösterisi sergiledi.



TRT Ankara Çoksesli Çocuk Korosu tarafından, klip görüntülerinin de yer aldığı "15 Temmuz" şarkısı seslendirildi, bu sırada salonda bulunan herkes ellerinde Türk bayraklarıyla şarkıya eşlik etti.



Öte yandan törende Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve TRT Genel Müdürü Şenol Göka da hazır bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sonrasında salonda bulunan çocuklarla toplu fotoğraf çektirdi.