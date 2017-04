Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Öfkenin de, sevginin de hesapsız olduğu bu döneminizi doyasıya yaşayın"



ANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda çocuklara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlere baktıkça gençleşiyorum. Sizlerden adeta bir gençlik iksiri alıyorum. Bu tablo bize özgürlüğümüzün, birliğimizin, beraberliğimizin, bağımsızlığımızın, kardeşliğimizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda çocuklara seslendi. Bugün, Büyük Millet Meclisi adıyla faaliyete başlayan ve bu güne kadar milli iradenin temsilcisi olarak çalışmalarına devam eden meclisin açılışının 97'nci yıl dönümü olduğunu kaydeden Erdoğan, "Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gönülden tebrik ediyorum. Böylesine önemli bir günü armağan ettiğimiz siz çocuklarımızın bayramını özellikle tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal, İstiklal Harbimizi başlatan ve yöneten ilk meclisimizin tüm üyelerini rahmetle yad ediyorum. Kurtuluş savaşımızın tüm kahramanlarını, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da verdiğimiz tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Sizlere baktıkça gençleşiyorum. Sizlerden adeta bir gençlik iksiri alıyorum" diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, "Bize bu güzel anları yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Daha nice 23 Nisanlara bu şekilde sevinçle, coşkuyla, mutlulukla ulaşabilmemizi rabbimden niyaz ediyorum. Bu tablo bize özgürlüğümüzün, birliğimizin, beraberliğimizin, bağımsızlığımızın, kardeşliğimizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dünyanın pek çok yerinde maalesef bu imkanlara sahip olmayan milyonlarca çocuk var. Buradan onlara sizlerin adına sevgi ve desteklerimizi iletiyorum. Daha güzel, huzurlu, sevgi dolu bir dünya için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Çocukların mutlu olmadığı bir dünyada yanlış giden bir şeyler var demektir. Bu yanlışları tespit etmek, ifade etmek, düzeltilmesi için elimizden geleni yapmak bizim vazifemizdir. Bizim büyüklerimizden, ecdadımızdan aldığımız miras budur. Sizlere bırakacağımız mirasta budur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Karakoç'un bir şiiri ile sözlerine devam etti. Erdoğan'ın okuduğu şiir şöyle:

"Yılan yürümesine nazire yapma çocuk

Olacaksan kendin ol, aslından kopma çocuk

Kesinlikle doğru ol, doğru yollarda yürü

Aklın varsa çığır aç, çığırdan sapma çocuk."

"Sizlerden kendiniz olmanızı, doğru olmanızı, çığır açmanızı bekliyoruz" diyen Erdoğan, "Bu Cumhuriyet size emanet, bu vatan size emanet. Unutmayın; dünyanın ve hayatın bir nizamı doğarız, büyürüz, yaşlanırız ve sonra ebedi aleme göçeriz, yani ölürüz. Bu süreçteki her aşama kendine göre ayrı ayrı güzelliklere sahiptir. En güzeli çocukluk dönemidir. Çocukluk güzeldir ama çocuk kalmak mümkün değildir. İçinde bulunduğunuz dönemin kıymetini bilin. Öfkenin de, sevginin de hesapsız olduğu bu döneminizi doyasıya yaşayın. Annelerinizin babalarınızın, öğretmenlerinizin sizler için en iyisini istediğine ben eminim. Sizin için atan bu kalpleri asla kırmayın. Annenizi, babanızı, öğretmenlerinizi asla incitmeyin. Öğrenme çağının henüz başındasınız. Önünüzde çok uzun ve yorucu bir yol var. Bu maratona avantajlı başlamanın yolu dilimizi, güzel Türkçemizi en iyi şekilde öğrenmektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini Rıfat Ilgaz'ın 'Türkçe'miz' şiiriyle sürdürdü:

"Annenden öğrendiğinle yetinme

Çocuğum, Türkçe'ni geliştir.

Dilimiz öylesine güzel ki

Durgun göllerimizce duru,

Akar sularımızca coşkulu

Ne var ki çocuğum,

Güzellik de bakım ister!

Önce türkülerimizi öğren,

Seni büyüten ninnilerimizi belle,

Gidenlere yakılan ağıtları

Her sözün en güzeli Türkçe'mizde"

Her sözün en güzelinin Türkçe'de olduğunu ifade eden Erdoğan, çocuklara şöyle seslendi:

"Unutmayınız; Türkçenizi geliştirirseniz, hayata çok daha renkli bakar, öğrenme yarışında herkesten bir adım önde olursunuz. 4 kelimeyi hiç unutmayacaksınız. Bu 4 kelime nedir? Bunun için hep birlikte öncelikle öğreneceğiz, düşüneceğiz, uygulayacağız, neticelendireceğiz."

