- Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN İnternational'a konuştu

"Diktatörlüklerde başkanlık sistemi olacak diye birşey yok. Burada sandık var, demokrasi gücünü halktan alır"



WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonuçlarına ilişkin CNN İnternational'a konuşarak, "1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemli değil önemli olan maçı almaktır." ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarına ilişkin CNN İnternational'a konuştu. Erdoğan, Trump'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini ve yaptığı görüşmenin olumlu olduğunu ifade etti. Erdoğan referandum sonuçlarına ilişkin, "1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemli değil önemli olan maçı almaktır. 14 15 yıldır diktatör ifadesini kullanıyorlar. Diktatörlüklerde başkanlık sistemi olacak diye bir şey yok. Burada sandık var, demokrasi gücünü halktan alır. Bu da milli iradedir. Sistem Türkiye'nin demokratik tarihinde bir dönüşümü temsil ediyor." ifadelerini kaydetti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ lideri Gülen'in iadesine ilişkin,"Fethullah Gülen'in iadesi konusunda umudum var ve bu umudu korumak istiyorum" diye konuştu.