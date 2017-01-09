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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras ile Kıbrıs'ı Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras ile Kıbrıs'ı Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras ile Kıbrıs'ı Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras, Kıbrıs meselesi hakkında görüş alışverişinde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çipras, Cenevre'deki müzakerelerden olumlu bir netice alınabilmesi için tüm tarafların yapıcı bir tavır içinde olmalarının önemine dikkat çektiler. - ANKARA

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