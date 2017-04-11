Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) Bakıyorsunuz, 'Tankların Önünde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) Bakıyorsunuz, 'tankların önünde dururum' diyor, yaptığı ortada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) Bakıyorsunuz, 'tankların önünde dururum' diyor, yaptığı ortada... 7 kez seçim kaybetmiş. Şimdi ne diyor? 'Yüzde 40'ı tutturamazsam çekilirim' mealinde ifadeler kullanıyor. Zaten bırak yüzde 40, yüzde 30'a ulaşamadı ki... Hep yüzde 25, 26 ve aşağısı, buralarda kaldı. Daha yukarı çıkamadı. Niye? ya millet seni sevmiyor, millet benimsemiyor."

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