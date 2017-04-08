Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP geçmişinde şöyle bir anlayış var, kuralları koyarlar ve koydukları kuralları da milli iradeyle değil, CHP eliyle yürütürler, mantık budur. Hatırlayın, 40'lı yıllarda CHP il başkanları aynı zamanda bulundukları illerin valisiydi. Bunu bu ülke gördü. Bu neyi getiriyor? Bunların demokrasi diye bir anlayışı yok. Bugün de taraf meselesinde söylediği gibi, 'Benim kurucu liderim Atatürk' diyor ama kurucu lideri Atatürk'ün aynı zamanda cumhurbaşkanı olduğunu da bilmiyor. İnönü'nün, aynı zamanda cumhurbaşkanı olduğunu bilmiyor. Önce bunları bir gör, demek ki olabiliyormuş. Bunlar bu ülkede yaşandı. Demokrasiye gelince CHP'nin geçmişinde bu noktada kirlilikler var, hiçbir zaman demokrat olmadılar."