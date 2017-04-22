Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenazeye Katıldı

Erdoğan, anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti



Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün amcası Abdurrahman Külünk'ün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Öğle namazını da kılan Cumhurbaşkanı ardından cenazeye namazına katıldı. 97 yaşında vefat eden Abdurrahman Külünk'ün tabutunu omuz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze aracına kadar yürüdü.



ANNE VE BABASININ MEZARLARINI ZİYARET ETTİ.



Abdurrahman Külünk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na götürülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etmek için Karacahmet Mezarlığı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret edip Fatiha okudu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan mezarlık ziyaretinin ardından yeniden Kısıklı'daki konutuna geçti.