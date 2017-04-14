Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal'ın 'özellikle hayır çıktığı zaman denize dökmüş kadar mutlu olacağız' sözüne ilişkin, "Tabii bu kadar deneyimlisin, tecrübelisin. Bu da tabii çok çok çirkin bir ifade. Bunları ben şahsen kendilerine yakıştıramadığım gibi zaten başındaki zat, hiç konuşmama gerek yok. O şu anda aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin olumsuzluğa giden kaderinin baş aktörü. Kasetle geldi, büyük ihtimalle CD ile gider herhalde. Olayı bu, fazla da onu konuşmaya gerek yok. Çünkü bu işi de bilen birisi değil. Devamlı yanlış üzerine yanlışlar yapmakla yoluna devam ediyor. Çok da muhatap almaya gerek, bu saatten sonra yok. Ben iyi bir noktaya geldiğimiz kanaatindeyim." dedi.



Erdoğan, TRT'nin özel yayınında gazeteci Erhan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Çelik'in, "(Miting meydanlarında şu yaşanmasaydı) dediğiniz bir şey var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Yani 'Samsun'dan gireriz' deyip deniz dökme olayı. Bu tabii bu kampanyanın en çirkin, en adi, el alçakça söylenebilecek bir ifadeydi. Tabii bu, Türk siyasetinin içerisinde en kıdemli siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili tarafından bunun ifade edilmiş olması, Cumhuriyet Halk Partisi adına bir kara lekedir." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "En deneyimli, tecrübeli parlamenterden bir tanesi" olarak tanımladığı Deniz Baykal'ın "Özellikle 'hayır' çıktığı zaman denize dökmüş kadar mutlu olacağız." sözlerini hatırlatarak, "Tabii bu kadar deneyimlisin, tecrübelisin. Bu da tabii çok çok çirkin bir ifade. Bunları ben şahsen kendilerine yakıştıramadığım gibi zaten başındaki zat, hiç konuşmama gerek yok. O şu anda aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin olumsuzluğa giden kaderinin baş aktörü. Kasetle geldi, büyük ihtimalle CD ile gider herhalde. Olayı bu, fazla da onu konuşmaya gerek yok. Çünkü bu işi de bilen birisi değil. Devamlı yanlış üzerine yanlışlar yapmakla yoluna devam ediyor. Çok da muhatap almaya gerek, bu saatten sonra yok. Ben iyi bir noktaya geldiğimiz kanaatindeyim." diye konuştu.



Ordu'daki mitingden yansıyan afişlerden bahseden Çelik, "Ordu'da 4 afiş vardı. Bunlar; 'Neydi o hastaların batıkhane viranesi, seninle yapıldı ülkemin lüks hastanesi.' 'Sen bizi ayırma Allah'ım reisle olan saftan, sana minnettarız bize gönderdiğin için böyle bir kaptan.' 'Biz denize insan dökmedik, biz denize taş dökerek Avrupa'nın tek havalimanını inşa ettik.' 'Boşuna uğraşma Avrupa bizi bölmeye, hazırız reisle vatan için ölmeye.' afişleriydi" demesi üzerine Erdoğan, "Nasıl? Dördü de birbirinden güzel değil mi?" dedi.



Çelik'in "Son olarak, halk oylaması öncesinde son canlı yayında neler söylemek istersiniz?" sözlerinin ardından Erdoğan, şöyle devam etti:



"Benim son olarak tüm milletime çağrım şu; diyorum ki, bakın bizim Rabiamız malum. Burada bütünlük var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Pazar günü 'evet' ile bunu taçlandıracağız. Onun için ben bu dar çerçeve çizdiğim bu başlıklarla sevgili vatandaşlarımı özellikle bu beraberliğe, bu birliğe, bu kardeşliğe 'evet' oylarıyla destek vermeye davet ediyorum. 14-15 yıllık siyasi hayatımızda başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde ülkemize neler kazandırdığımız, hepsi ortada. ve bunların artarak devamı bizim en büyük amacımız. ve bu yeni sistemle ayaklarımıza vurulmak istenen prangalara artık fırsat kalmayacak. Çok daha hızla yürüyeceğiz, çok daha sıçrayarak yürüyeceğiz."



"Dünyanın ilk 10 ülkesinden biri olalım."



Türkiye'nin şu anda G-20 ülkelerinden bir tanesi olduğunu, Antalya'da G-20 zirvesini yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Avrupa'nın da ilk 6'sından bir tanesiyiz. Ama 2023'te diyoruz ki, dünyanın ilk 10 ülkesinden biri olalım. Bunun için de bu sistemin olması gerekiyor. ve bu sistem için milletimin 'evet'lerine ihtiyacımız var yüksek oranda. Bunu başardığımız anda inşallah pazartesi bir başka olacak. 2019'un Kasım'ı bir bambaşka olacak. Ben tüm vatandaşlarıma en kalbi duygularla sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum." ifadelerini kullandı.



Çelik'in "Bugün günlerden cuma, Payitaht dizisi günü. Biliyoruz ki, Diriliş dizisini mümkün olduğunca izliyorsunuz. Hatta torunlarınız tekrarlarını izliyor." sözleri üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:



"Payitaht, daha Diriliş'i geçemiyor değil mi? Diriliş daha önde. Kısmen izliyorum. Ama torunlar bu işin hastası. Özellikle birinci derecede Diriliş'i izliyorlar, Payitaht'ı ikinci derecede izliyorlar. ve oradaki tabii o dönen dolaplar, o Sultan Abdülhamid'e yapılan hin oğlu hinlikler. Bütün bunları tabii ailece evde izlemek ve ondan siyasi noktada bir değerlendirmesini yaptığımızda. Şu anda da bakıyoruz, dünyada aynı oyunlar oynanıyor. Batı'nın şu anda bize yaptıkları aynı oyun. Sadece zaman değişmiş o kadar, bir de aktörler değişiyor. Tabii Diriliş inşallah, ülkemizde işte gençliği konuşuyoruz ya. Gençliğe de yeni bir ruh verecektir. Ben buna da inanıyorum. Onun için Diriliş'i şu anda hazırlayan arkadaşlara teşekkür ediyorum. TRT için bir başarı. Payitaht aynı şekilde bir başka başarı. Artık bizim bu yerli dizilerimiz, yerli filmlerimiz, bunlar tabi Körfez'de, Avrupa'da ciddi manada izlenir hale geldiler. ve gittiğimiz zaman bize de, bayağı teşekkürler alıyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin ciddi manada dizi siparişleri almaya da başladığını düşündüğünü anlatarak, "İyi bir konuma geliyoruz ve yani bizim film sanayisinde de dizilerde de artık böyle etkin olacağımıza inancım artmaya başladı." dedi.



(bitti)