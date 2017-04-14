Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk oylaması anketlerine ilişkin, "Şu an itibarıyla tüm araştırma gruplarından bize gelenler, hepsi de hemen hemen olumsuzu hiç yok, hepsi 'evet' istikametinde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk oylaması anketlerine ilişkin, "Şu an itibarıyla tüm araştırma gruplarından bize gelenler, hepsi de hemen hemen olumsuzu hiç yok, hepsi 'evet' istikametinde. Ama bakıyorsunuz aralarında birer, ikişer, üçer puan var. Bunların içerisinde açık ara olanlar da var. Pazar günü öyle zannediyorum ki, çok çok farklı bir netice de 'evet' lehinde gelebilir. 'Evet' lehinde çıkacak olan bu netice, milli iradenin bu yeni yönetim sistemini ne denli benimsediğini de ortaya koyacaktır. Oran, 55'in altında gösterenler de var, 55-60 aralığında gösterenler de var." dedi.
Erdoğan, TRT'nin ortak canlı yayınında Erhan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Konya'da katılımın çok yüksek olduğu mitingle şehir mitinglerinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yarın İstanbul'da Tuzla, Kartal, Ümraniye ve Sarıyer'de mitinglerinin olacağını bildirdi. Erdoğan, "Huber Köşkü orada olduğu için finali orada yapalım dedik. Bu sene inşallah Sarıyer'de yaparak, böylece kampanyayı tamamlamış olacağız. Temennimiz, muradımız inşallah pazar günü yapılacak seçimlerle de 'evet' sandıklardan büyük bir ekseriyetle çıksın ve Türkiye yeni yönetim sistemine kavuşmuş olsun." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylaması anketlerine ilişkin, "Şu an itibarıyla tüm araştırma gruplarından bize gelenler, hepsi de hemen hemen olumsuzu hiç yok, hepsi 'evet' istikametinde. Ama bakıyorsunuz aralarında birer, ikişer, üçer puan var. Bunların içerisinde açık ara olanlar da var. Pazar günü öyle zannediyorum ki, çok çok farklı bir netice de 'evet' lehinde gelebilir. 'Evet' lehinde çıkacak olan bu netice, milli iradenin bu yeni yönetim sistemini ne denli benimsediğini de ortaya koyacaktır. Oran, 55'in altında gösterenler de var, 55-60 aralığında gösterenler de var."
Bu halk oylamasında, özellikle "hayır" bloğunda olanların önemli bir kampanya sürdürmediklerini gördüğünü ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hayır bloğunda olanların önemli bir kampanya sürdürmemeleri bir defa bu işe ne denli sahip olduklarının da bir ifadesiydi. Demek ki bunlar 'hayır' olayına da pek inanmış değillerdi. Kampanya aslında 'evet'in daha çok sahiplenildiği istikametinde. Gerek burada Sayın Başbakanın yoğun kampanyaları, bakan arkadaşların, milletvekillerinin yoğun çalışmaları, şahsımın yoğun çalışmaları, bunun yanında aynı şekilde Sayın Bahçeli'nin özellikle son dönemdeki çıkışlarıyla, onların da yoğun bir şekilde verdikleri destek, aynen parlamentodaki referandum kararına giden sürecin de bir göstergesi oldu. Herhalde Rabbim de bu çalışmanın, gayretin neticesini inşallah bizlere pazar günü aynen lütfedecektir. Çünkü bu gayret boş kalmaz. Meydanlarda yağmur, çamur demeden halkıyla bütünleşen bir kampanya sürdürüldü ve 81 vilayetin tamamına gidildi, gidilmeyen yok. Ama 'hayır' kampanyasını sürdürenler 81 vilayetin tamamında bunu yapmadılar, daha çok düğün salonlarında filan yaptılar, buralarda sürdürdüler. Bizler, salonlarda bazı toplantılar yapılmadı değil, yapıldı ama biz ağırlıklı olarak bu kampanyayı meydanlarda sürdürdük çünkü biz meydanlardan doğduk, meydanlarda büyüdük, geliştik, şu anda da meydanlarda yolumuza devam ediyoruz, çünkü meydanların dilini çok severiz."
Erdoğan, başarıya inanmanın önemine işaret ederek, iddianın inanarak sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
"Hayır bloğunun başında teröristler, terör koordinatörleri var"
AGİT'in halk oylaması kampanyası raporunda tarafgir davrandığını dile getiren Erdoğan, AGİT'in sadece kampanyanın nasıl sürdüğünü rapor etmesi gerektiğini belirterek, "Kalkıp, 'Evet çıkarsa şöyle olur, böyle olur' diyemez, kuruluş gayesi o. Biz de AGİT'in bir üyesiyiz, icabında biz de zaman geldiğinde değişik ülkelerdeki seçimlere eleman gönderiyoruz. Buranın başı şu anda bir Alman. Almanya'nın malum Türkiye'ye bakışını görüyoruz. Burada da tamamen sistematik bir şekilde böyle bir adım atmışlar." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AGİT İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Link'in Die Welt Gazetesi'ne yaptığı açıklamaları aktararak, "Sen bir defa HDP'nin üyesi misin? Devlet CHP'ye de para yardımı yapıyor, aynı oran olarak eşit oranda, diğer partilere de HDP'ye de ciddi manada para veriyor. Birinci derecede para alan devletten AK Parti'dir, ikinci derecede CHP'dir, üçüncü derecede HDP'dir. Bunlar aldıkları parayı nerede kullandılar? Seçim kampanyasında mı kullandılar? Bunlar aldıkları paraları dolaylı yollarla dağa gönderiyorlar, sıkıntı burada. Kampanyada harca... Ben hiçbir yerde onların propaganda şeylerini görmüyorum. Niye? Harcamıyorlar, çünkü başka yerlere gitmesi lazım o paranın. Muvazaa ile siz bu paraları bir yerlere göndereceksiniz, ondan sonra kampanya yok. Bazı televizyonlarda kısmen gördüm ama bu yeterli değil ki. Ver parayı yayımlasınlar, ver parayı gazeteler de yayımlasın. Sen vermezsen herhalde medya, yazılı veya görsel, bedavadan senin reklamını yayımlayacak değil." şeklinde konuştu.
"Kampanyayı sürdüren yerler belli" diyen Erdoğan, "Kandil'in, İmralı'nın sesi nasıl çıktı? 'Hayır' dedi. Pensilvenya, Feto 'hayır' dedi. Hayır bloğunun başını kimlerin çektiği de ortada. 'Hayır' bloğunun başında teröristler var, terör koordinatörleri var, Kandil var, İmralı var, FETÖ'nün başı var. Onun için verilecek oyların önemi çok büyük. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Kişi sevdikleriyle beraber haşr olunacak. Onun için de bu verilecek oyların değeri çok ama çok önemli." ifadesini kullandı.
"Muhafazakar kesimin Türkiye'de böyle bir güç kazanmış olması onları rahatsız ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaptığınız konuşmalarda 'evet' kampanyasını engelleyenlerin başında Almanya'nın olduğunu işaret ettiniz. Neden Almanya? Oradaki kaygı referandum dan çıkacak sonuç mu yoksa Recep Tayyip Erdoğan mı?" sorusunu, "Referandumdan çıkacak sonuç, bunları ciddi manada rahatsız ediyor. Çünkü bu yönetim sisteminin Türkiye'ye ne denli bir güç katacağını bunlar iyi biliyorlar. Muhafazakar kesimin Türkiye'de böyle bir güç kazanmış olması onları rahatsız ediyor. Hele hele böyle bir yönetim sistemini, darbenin getirdiği sistemi bir tarafa atıp yeni bir yönetim sistemini milli iradeyle bütünleşerek ortaya koymak, bunları çılgına çeviriyor." şeklinde yanıtladı.
AB'nin büyüme ortalamasının yüzde 1,8-1,9 iken Türkiye'de bunun yüzde 2,9 düzeyinde olduğuna değinen Erdoğan, "Bu, tabii bunları 'Biz nereye gidiyoruz?' diye ister istemez düşündürüyor. Çünkü Türkiye burada kalmayacak, Türkiye daha ileri gidecek. Sipariş üzere kredi derecelendirme kuruluşlarının notları vardı, değil mi? Ne oldu? Şimdi aynı notu verebiliyorlar mı? Hepsi bu noktada geri adım atmaya başladı. Şimdi hakkaniyete yaklaşır duruma geldiler çünkü isteseler de istemeseler de gerçek ortaya çıkacak, Türkiye ekonomide de tavan yapacak, daha iyi bir yere geleceğiz. Biz yatırımlarımızı durdurmayacağız, aynı kararlılıkla yatırımlarımız devam edecek." diye konuştu.
Erdoğan, 18 Mart'ta temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kule arasındaki mesafeyle dünyanın bir numaralı köprüsü olacağını kaydederek, şunları söyledi:
"Bu tabii üstelik küresel sermaye ile oluyor. Yerli sermaye değil, buraya Kore sermayesi de giriyor, yüzde 50, yüzde 50. 'Bunlar nasıl yapıyor bu işi? Biz, bunlar çöktü, bitti, gitti derken, bunlarda hala gelişme var. Bizden bir şey de talep ettikleri yok. IMF'ye 23,5 milyar dolar borçları vardı, gitti. Merkez Bankasındaki döviz rezervleri 106-107 milyar dolar.' Öbür tarafta el bebek gül bebek sevdikleri, savundukları Yunanistan'ın durumu ortada. Sadece Almanya'nın bildiğim kadarıyla şu anda 400 milyar avro Yunanistan'dan alacağı var. Alman halkı, mevcut yönetimi sıkıştırıyor, 'Siz bizi burada sıkıyorsunuz, Yunanistan'a 400 milyar avro veriyorsunuz.' Tabii Erdoğan bunları dillendirince, çıldırıyorlar. Niye çıldırıyorsun? Sizin bize yaptıklarınızı biz unutamayız ki. Buradan terörist kaçıyor, Yunanistan'a gidiyor. Açıyoruz konuşuyoruz, '15-20 gün içerisinde ben çözeceğim bu işi' diyorlar ve hala Yunanistan'da o teröristler el bebek gül bebek saklanıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Biz sizinle NATO'da beraberiz, müzakereleri yürüttüğümüz AB'de sizlerle görüşüyoruz, komşumsun, en çok turist benden sana geliyor. Bütün bu olaylar ortadayken, sen kalkıp da benim düşmanıma dost olmaya kalkarsan kusura bakma."
"Temennimiz Sayın Trump'tan bunu görmemizdir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin bir soruya, şu karşılığı verdi:
"Ümidimi kaybetmek istemiyorum, yani hala ben bu ümidimi koruyorum. ve bizim elimizden gelen nedir? Onlara sürekli olarak tüm bakanlarımızla, başbakanımız, şahsım, muhataplarımızla bunları hep kendilerine iletiyoruz. Temennim odur ki, Amerika bu yanlışı görmüştür. Dolayısıyla artık bu şarlatanı ülkesinde barındırıp, başına bela etmemeli. Tabii bu şarlatanla beraber, bu şarlatanın bütün yavruları da orada. Orada karargahı kurmuşlar. Charter School'lardan 750 milyon dolar yılda gelir elde ediyor. ve bunların hepsi muvazaalı gelirler. Bütün bunlar nereye harcanıyor? İşte bakıyorsunuz, kongre üyelerine bunların paralar verdiğini, bunların tespit edilerek, biz bunların hepsini kendilerine ilettik. Dosyalar, vesaire bunların hepsi, 80-85 koli evrak gönderdik. Ama nedense bunları idari bir tasarrufla dahi bu adamı hala içeri almayışları düşündürücü. Tablo böyle olunca ister istemez bu bizim NATO'da 2 önemli üye, ben senin stratejik ortağınım, burada bizim bir adım atmamız lazım. Biz tabii Sayın Obama'dan bunu göremedik. Temennimiz Sayın Trump'tan bunu görmemizdir. Onun için de CIA Başkanıyla, Dışişleri Bakanıyla bunların hepsini açık açık konuştuk. Telefon görüşmelerimizde de Sayın Trump'a bunları ilettim. Pazar günü inşallah referandum dan sonra temennim odur ki en kısa zamanda kendileriyle de yüz yüze görüşmelerimizi yapıp, bu konularda nasıl bir yol haritası belirleyeceğiz, bunun adımını atarız."
Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi planlaması olduğunun hatırlatması üzerine Erdoğan, "Onların da başka planlamaları sebebiyle bu akşam onu yapamayacağız. Arkadaşlar takip ediyorlar. Belki onlar da artık pazar günü seçimi atlatalım, ondan sonra görüşelim noktasındalar." dedi.
(Sürecek)