Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olağanüstü Hal'in süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin, "Dolarsa yine uzatılır. O noktada mani bir hal yok. Fransa uzatıyor da kimse kıyamet koparıyor mu? Yok. Bizim buna ihtiyacımız olduğuna göre, uzatma yetkisi kimde yasal olarak, bu noktada Milli Güvenlik Kurulu teklif eder, Bakanlar Kurulu bununla ilgili kararını alır, yola devam ederiz." dedi.



Erdoğan, TGRT Haber, Beyaz TV ve TV NET'teki "Referanduma Doğru Özel" ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



FETÖ'yle mücadelenin devam ettiği, bir taraftan da Olağanüstü Hal'in süresinin dolduğu, bu konuda da yeni bir uzatmaya gidilip gidilmeyeceğinin sorulması üzerine Erdoğan, "Dolarsa yine uzatılır. O noktada mani bir hal yok. Fransa uzatıyor da kimse kıyamet koparıyor mu? Yok. Bizim buna ihtiyacımız olduğuna göre, uzatma yetkisi kimde yasal olarak, bu noktada Milli Güvenlik Kurulu teklif eder, Bakanlar Kurulu bununla ilgili kararını alır, yola devam ederiz". diye konuştu.



Erdoğan, "'Elinde silah olanla konuşmayız' sözünüz tersten okunarak Güneydoğu'da bir ümit, umut yaratmış gözüküyor. Biraz açabilir misiniz?" şeklindeki soruya da, şu yanıtı verdi:



"Tabi geçmişte bu malum milli birlik ve kardeşlik projesi, çözüm süreci bütün bunlarda tabi ilgili arkadaşlarımız bu tür adamların temsilcileriyle de görüşmeler yapıyordu. Artık o devir kapandı. Şimdi bundan sonra bize yani işte 'oturalım, konuşalım' gibi bazı haberler geliyor. Bir defa bunları geçin. Böyle bir şey yok. Şimdi biliyorsunuz zaten bazıları yargının verdiği kararla toplandı, içeride. Bundan sonraki süreçte de belki içeri girenler olacak. Yani o 'dokunulmazlık kaldırılsın, bizim dokunulmazlığımızı kaldırın' diyen terör örgütünün arkasında olduğu siyasi partinin mensupları niye şimdi kaçıyor? Bakın bazıları yurt dışında. Hani bunlar ne diyordu? 'Arkamızda bizim PKK var' demiyor muydu? PYD var demiyor muydu? YPG var demiyor muydu? Şimdi ne oldu size? İşte bu yargı ve yargı burada gerekli karar neyse onu verecektir. Ama siz bir defa ETA nasıl silahları gömdüyse, daha yeni oldu biliyorsunuz. Siz de silahları gömerseniz, adresleriyle beraber, koordinatlarıyla beraber gömersiniz. Ondan sonra atılması gereken adımlar atılır. 'Yurt dışına çıkacağım', yurt dışına çıkarsın. Onları o zaman tamamen oturup yetkili birimlerimiz konuşur. Ama elde silah konuşalım, yok öyle şey. Artık süreç bu. ETA örneğiniz olsun. Bakın onlar bin kişi bile değil. 800 küsür kişi. Burada tabi sayı daha farklı. Ama kararlılığımızı görüyorsunuz. 20 ayda 10 bini aşkın terörist etkisiz hale getirildi."



Balkon konuşması



Referandumda "evet" çıkarsa balkon konuşması yapıp yapmayacağı sorulan Erdoğan, "Balkon konuşması birinci derecede Başbakanın hakkı. Sayın Başbakan inşallah o konuşmasını yapar. Daha sonra bir değerlendirme yaparız. Değerlendirmeye göre de bizim de yapmamız gerekirse yaparız. Şart da değil zaten. Aynen burada olduğu gibi, sizlerle konuşuyoruz. Aynı şekilde Külliyede konuşmalarımızı yapıyoruz. Yok yine bir yapalım dersek o zaman da inşallah Külliye'nin önünde halkımızla bir araya geliriz." dedi.



Erdoğan, "Hayırları yanınızda alın getirin, eveti şuraya basın, hayırı yırtın' bu tip şeyler söyleniyor. Ne dersiniz?" şeklinde sorulan soruya da, "Şu anda İçişleri Bakanlığımız çok ciddi tedbirler aldı. Bu artık bundan önceki seçimler gibi olacak bir seçim değil. Yani o tür tehditlerle, yanlışlarla bu yola başvuracak olanlar bedelini ağır öder. Herkes bir defa milli iradeye saygı duyacak. Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da buralarda bu tür yollara tevessül edenler bedelini çok ağır öderler onu söyleyeyim. Çünkü orada yakın markaj vatandaş gelecek, huzur içinde oyunu kullanacak ve milli iradenin tecellisini hep beraber göreceğiz." yanıtını verdi.



Bir olası bakanlar kurulu değişikliği sırasında MHP'li bakan olup olmayacağı konusunun çok tartışıldığının belirtilmesi üzerine Erdoğan, gündemde böyle bir şeyin şu anda söz konusu olmadığını ifade ederek, "Bunlar şu anda bizim kilitlendiğimiz, gerek şahsımın, gerek AK Parti'nin, gerek MHP'nin tek şeyi var, pazar günü sandıktan ne kadar, ne çıkacak?" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yola çıktığınız arkadaşlarınızdan kaybettikleriniz oldu. Bunun en yakın örneği Erol Olçok. Erol Olçok'un bu reklam ve seçim kampanyalarında bir deha olduğunu hepimiz biliriz. Onsuz da ilk seçim kampanyası. Eksikliği ruh dünyanızda nasıl bir etki oluşturuyor?" şeklindeki soruya, şunları söyledi:



"Tabi ki bir reklam ajansı olmaktan öte, bizim burada kendi içimizden çıkardığımız, yetiştirdiğimiz, bu projelerimizi tahakkuk ettiren bir gönüldaşımız, yol arkadaşımızdı. Yani siz kalkar bir sıradan reklam ajansıyla oturur anlaşırsınız o ayrı bir şey. Ama o işin ruhunu kavramamışsa oradan ortaya ciddi eserler, güzel eserler çıkmaz. Tabi Erol böyle bir tip değildi. O bizimle beraber yaşadı, bizimle beraber oturdu, bizimle beraber kalktı. Yani benim leb demeden leblebi diyeceğimi anlayan birisiydi. Aynı zamanda da Çorumlu olduğu için. Bunu anlardı. Böyle bir durumu vardı. Bu tabi yani müzikte de böyleydi, aynı şekilde söylemlerde, şiirde onlarda da böyleydi. Yani bütün o bilboardlarda vesaire çizilecek olanlarda, benimle ilgili çekimlerde, bütün bunlarda A'dan Z'ye hepsiyle ilgilenen bir kardeşimdi. 15 Temmuz, Rabbim tabi kendi katına çekti. Kendisiyle beraber sevgili yavrumuz Abdullah Tayyip'i de aynı şekilde kendi katına çekti. Fakat kardeşi Cevat ve ekibi, onlar da tabi onun yanında beraber yetiştikleri için hemen aynı şeyleri yakalamış durumdalar. Ağabeyleri kadar olmasa bile bu kampanyalarda aynı çizgileri yakaladıklarını görüyorum. Temenni ederim pazar günü inşallah neticeyle de bu tecessüm edecektir."



Olympique Lyon-Beşiktaş maçında stat içinde yaşanan olayların sorulduğu Erdoğan, şunları kaydetti:



"Fransa'da oluyor maç. Orada Erdoğan yok. Bir defe Fransızlar sahaya indiyse bu tabi çok çok tehlikeli. Son zamanlarda da orada da bazı değişiklikler var galiba. Beşiktaş bu gün Quaresma hariç full kadro sahada. Gerçekten Şenol Hocamızla iyi bir performans yakaladı Beşiktaş sahasıyla, teknik direktörüyle. İyi de bir kadroları var. Hakikaten biz buna futbolda ısırmak ederiz. Isıran bir kadrosu var. Yani hırslı bir kadrosu var. Tabi bu hırslı kadroyla da Beşiktaş, 'şu dakikada gol yedi, acaba bundan sonra ne olur' Beşiktaş için böyle bir şey söylenmez. Beşiktaş 90 artı uzatma son ana kadar her neticeyi koparabilir. Böyle bir hava da gözüküyor. Onun için ben hakikaten yönetiminden, hocasına ve ekibine kadar hepsini kutluyorum. Hele hele şimdi tabi böyle şampiyonlar liginde buraya gelmiş olması önemli bir netice. İnşallah bu gün Lyon'dan iyi bir neticeyle dönerse, inşallah rövanşında da gereği yapılır. Ondan sonra bir üst tura atlamak suretiyle Beşiktaş temsilde bizi en önemli yerde inşallah temsil eder. Özellikle kalbi şükranlarımı sunuyorum Milletimiz ülkemiz için yeni bir milat olsun inşallah."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkürlerini sunarak, "Pazar günü inşallah milletimiz, ülkemiz için yeni bir milat olsun inşallah" şeklinde sözlerini tamamladı.



(bitti)