Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde düzenlenen A Haber-ATV ortak yayınındaki "Gençlerle Büyük Buluşma" programında, gençlerin sorularını yanıtladı.



"Referandumdan 'evet' çıkması halinde Meclis, hükümeti nasıl denetleyecek? Meclis etkisizleşiyor mu ve cumhurbaşkanı Meclisi feshedebilir mi?" şeklindeki soru sorulan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanın Meclisi fesih yetkisi yoktur. Bu kesin. Kılıçdaroğlu'nun ikide bir söylemesi, anayasayı veya 18 maddeyi okumayan onların arkadaşlarının söylediklerinin hepsi yalan. Böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanı, seçimlerin yenilenmesine yönelik böyle bir talepte, böyle bir teklifte bulunabilir ama bunun Meclisten kabul görmesi gerekir. Asıl bu noktadaki yetki Meclistedir. Meclisin gücü burada zaten. Nedir? Meclis, seçimlerin yenilenmesiyle ilgili beşte üç çoğunlukla bir karar verebilir. O kararı verdiği zaman nereye gidilir? Bir erken seçime Cumhurbaşkanlığıyla ilgili gidilebilir. Böyle bir seçime gidildiği zaman 2 sandık ne olacak? Yine ortaya gelecek. Hem Meclis sandığı gelecek hem de Cumhurbaşkanlığı sandığı gelecek. Şimdi cumhurbaşkanı durup dururken kendisiyle ilgili niye bir seçim istesin ki? Böyle bir şey olabilir mi? Ama Meclis ister. Meclis, cumhurbaşkanını indirmek istediği zaman da yine belli oranda alınacak oylarla birlikte ta Anayasa Mahkemesine kadar götürülebilir ve en sonunda da üçte iki çoğunluk olduğu anda, ki 400'dür, 400 milletvekiliyle Yüce Divan'a gider. Ne demek o? Yüce Divan'a gittiği zaman, o anda da artık cumhurbaşkanlığıyla ilgili tasarrufları o süreçte biter. Böyle bir süreç var. Pasif Meclis veya çalıştırılamayan Meclis diye bir şey var mı?"



Mevcut anayasaya göre cumhurbaşkanının sadece vatana ihanetten yargılanabildiğini aktaran Erdoğan, yeni dönemde cumhurbaşkanının kişisel suçlar sebebiyle de yargılanabileceğini dile getirdi.



Erdoğan, "Güçlü Meclis bu değil mi? Denetleme kabiliyetinin daha da arttığı parlamento bu değil mi? Ama Kılıçdaroğlu'na sorarsan, 'Bu değil.' diyor. Şu anda parlamentonun böyle bir yetkisi yok ama bak şimdi olacak. Bu geliyor. Cumhurbaşkanı da bu noktada her an parlamento tarafından görevden alınabilir ama o çoğunluğa üçte ikiyle Yüce Divan'a sevk edilecek sayıyı bulduğu anda parlamento, cumhurbaşkanını Yüce Divan'a sevk eder." ifadelerini kullandı.



Senegalli öğrenciden Erdoğan'a "Yolunuza devam edin" mesajı



Programda söz alan Senegalli öğrenci Muhammed Niang, Konya'da Uluslararası Mevlana İmam Hatip Lisesi'nden 2016 yılında mezun olduğunu, halen Sağlık Bilimleri Üniversitesinde tıp öğrenimi gördüğünü aktardı.



Tıp eğitiminden sonra ülkesine dönerek orada hizmet etmek istediğini aktaran Niang, "Sizi artık dünya lideri olarak görüyoruz, belki Türkiye sadece Cumhurbaşkanı olarak görebilir de... Her zaman dualarımız sizinle. Siz hiç korkmayın. Yolunuza devam edin. İnşallah biz de arkanızdayız. Şunu söylemek istiyoruz; biz ülkemize iyi hizmet vermek istiyoruz. Bu kadar başarılar elde etmiş bir Cumhurbaşkanı olarak bize ülkelerimize iyi bir hizmet vermek için neleri tavsiye edersiniz?" ifadelerini kullandı.



Bunun üzerine Erdoğan, Niang'a, ismiyle müsemma olan bir yer olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de eğitim gördüğünü belirterek, buradan mezun olduktan sonra ülkesine döndüğünde tıp alanında Senegal halkına en güzel şekilde hizmet etmesinin, kendileri için önemli olduğunu, Senegal'e olan vefa borçlarını bu vesileyle yerine getirmiş olacaklarını anlattı.



Erdoğan, Senegal'e üç kez gittiğini aktararak, "Orada Türk yatırımcılarımızın, güzel yatırımları var. Senegal de her geçen gün yavaş yavaş gelişiyor. İnanıyorum ki daha iyi günleri yakalayacak. Orada güzel de bir Büyükelçilik binası yapıyoruz. Güzel de bir yer verdiler. Orada onu yapacağız ama orada sizleri kendi alanınızda inşallah başarılı çalışmalar ve adeta Türkiye'nin bir misyon şefi olarak görmek isteriz. Siz orada Türkiye'yi, bizleri anlatın yeter. Tüm akrabaya, tüm ailelere bizden de selamları gönderin inşallah." diye konuştu.



Milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesi



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesine yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:



"Maalesef; yalan makinesi diyorum ya... 'Sizin çocuklarınızı almayacak Ankara'dakileri alacak.' Değerli arkadaşlar, bakın şu anda parlamentoda 25-30 yaş arası 5 kişi var. Bu size bir şeyler ifade ediyor mu? Bu ne demektir? Bir defa bunlar, genç, dinamik bir parlamento istemiyorlar. Fakat dünyaya baktığımız zaman 18 yaş grubunda dünyada bugün 59 ülke 18 yaşla seçilmeyi ilan etmiş. Bizde seçme 18, seçilme 30'du. Biz bunu nereye indirdik? Önce 25'e indirdik. Biz indirdik fakat ben tabii dünyayı böyle görünce bize ne oluyor, yani onlar 18 yaşı seçme ve seçilme olarak ilan ediyor da biz niye ilan etmeyelim? Hele hele bakıyorum ki 23 yaşında, 25 yaşında 26-27 yaşında bakanları var. Onlara bakanlık dahi verdiklerine göre biz niye vermeyelim? Öyleyse bizim bir adım atmamız lazım. Genç, dinamik bir parlamento. Bunu yapalım ki tecrübe kazandıkça, o parlamentonun üretimi ne olacaktır? Çok daha farklı olacaktır."



Siyaset bilimi öğrencilerinin bulunduğunu anımsatan Erdoğan, bunun parlamentonun havasını daha da değiştireceğine inandığını belirterek, şöyle devam etti:



"Bundan korkmaya, gocunmaya gerek yok. Benim dedem Fatih, 21 yaşında bir çağ kapayıp bir çağ açtığına göre bugünün gençleri de bunu ne yapması lazım, gerçekleştirmesi lazım. Madem dedemiz yaptı biz de yapalım, yapmamız lazım. Bundan korkmaya gerek yok. Gerekçe ne? Bu, saygısızlık bu. Parlamentoya saygısızlık. Ne diyor? 'İşte 2 yıldır görev yaptıktan sonra emekliliğe hak kazanacak.' diyor. Bu da ayrı bir yalan. Emekliliğe hak kazanmak başka, emekli ücretini almaya başlamak başka. Bir defa parlamentoya 18 yaşında girdiği andan itibaren birinci dönem itibarıyla zaten beş sene, özlük primler noktasında parlamento devlet ödemesini yapacak. Diyelim ki 2. dönem seçilmedi, seçilmemesi halinde 23 yıl, primlerini kim ödeyecek? ya kendisi ödeyecek veyahut da herhangi bir iş yerinde çalışacak olursa orası ödeyecek. Peki ne zaman emekli olacak? Erkekse 65 yaşında, bayansa 63 yaşında emekli olacak. Şimdi onun anlattıklarıyla benim anlattıklarım aynı mı? Bunları anlatmıyor."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun dürüst olmadığını ve hedef saptırdığına dikkati çekerek, gençlerin de bir yerde aklını çeldiğini kaydetti.



Erdoğan, ancak kendilerinin kararlı olduğunu vurgulayarak, "Sanki parlamento 18-25 yaş grubuyla dolacak. Böyle bir şey var mı? Yok. Kim hak ederse o yarışta parlamentoya o girecek. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi bu yaş grubundan kaç kişi oraya gönderecek. Diğer partiler kaç kişi gönderecek. Bunu göreceğiz. Bu, bir yarış. Bu 5 olur, 10 olur, 20 olur, varsın olsun. Artık bizim parlamentomuz dinamik, güçlü, hakikaten tahsilini en güzel şekilde yapmış, hatta bunların içinde belki yurt dışında tahsiller yapıp bir çok gencimiz olacak. Bununla iftihar edeceğiz. Ben bu konuda en ufak bir tereddüt yaşamıyorum. Sayın Yıldırım o da yaşamıyor. Biz, gençliğimize güveniyoruz. Yeter ki 'Ben siyaseti seviyorum, ben ülkeme hizmeti bu parlamentoda yapmak istiyorum' diyen gençlere açalım kapıları. Gelsinler bu yarışın içine girsinler. Birinci dönem olmaz, ikinci dönem olur ama kapıları onlara açalım ki dinamik bir parlamentoya sahip olalım."



