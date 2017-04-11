Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuvvetler ayrılığı prensibinde yasama, yürütme, yargı erklerinin bulunduğunu belirterek, "Tek adamlık dediğimiz zaman ne anlaşılır? Yasama, yürütme, yargıyı adeta bir kişi almış götürüyor, yönetiyor, bu anlaşılır. Burada ise böyle bir şey söz konusu değil. Burada sadece yürütmenin bir kişide toplanması, bu da cumhurbaşkanıdır. Şu anda ise durum nedir? Şu andaki durumda, bir çift başlılık var. Cumhurbaşkanı var, başbakan var." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde düzenlenen A Haber-ATV ortak yayınındaki Gençlerle Büyük Buluşma programında, üniversite öğrencilerinin anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin sorularını yanıtladı.



Şanlıurfa'da bugün muhteşem bir miting düzenlediklerini ve Şanlıurfa'dan çıkışlarının kolay olmadığını anlatan Erdoğan, yayına yetişebilmek için otobüsle değil makam aracıyla havalimanına gittiklerini söyledi.



Bir öğrencinin, "Son gündemde sürekli yeni sistemin, tek adamlık getireceği söyleniyor. Bu konuyu, bize yeni anayasayı referans alarak açıklayabilir misiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:



"Şunu çok iyi kavramamız lazım. Kuvvetler ayrılığı prensibinde malum yasama, yürütme, yargı erkleri var. Tek adamlık dediğimiz zaman ne anlaşılır? Yasama, yürütme, yargıyı adeta bir kişi almış götürüyor, yönetiyor, bu anlaşılır. Burada ise böyle bir şey söz konusu değil. Burada sadece yürütmenin bir kişide toplanması, bu da cumhurbaşkanıdır. Şu anda ise durum nedir? Şu andaki durumda, bir çift başlılık var. Cumhurbaşkanı var, başbakan var."



"Kılıçdaroğlu, onların bu tek adamlığından bahsediyor mu?"



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı hem de ülkenin cumhurbaşkanı, aynı şekilde İsmet İnönü'nün hem partinin genel başkanı hem de cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Acaba şu anda 'partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'dir' diyen Kılıçdaroğlu, onların bu tek adamlığından bahsediyor mu? Hayır. Gelelim şu andaki duruma. Şu andaki durumda cumhurbaşkanı var, başbakan var. Fakat dikkat edin başbakan bir partinin genel başkanı, aynı zamanda o da yürütmenin başı. Onun için tek adamlık ifadesi kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. Şu andaki yeni süreçte ne olacak? Bu süreçte bir defa cumhurbaşkanı, başbakan ikilemi ortadan kalkıyor ve sadece cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanının altında da en yakın çalışma arkadaşları içinde bir, iki bilemedin üç kendisine başkan yardımcısı olacak. Bu başkan yardımcılarıyla yürüyecek. Yani güçlendirilmiş bir başkan, onun yanında güçlendirilmiş bir yasama organı, parlamento olacak. Aynı şekilde güçlendirilmiş bir yargı olacak. Bunların birbirleriyle herhangi bir ilişkisi, bağlantısı bu noktada söz konusu değil. Yasama kendi görevini yapacak. Yürütme olarak başkan daha güçlü bir şekilde kendi görevini yapacak. Yargı da kendi görevini yapacak. Dolayısıyla asla bir tek adamlık söz konusu değil. Yani bir kral, böyle bir yetki, bu başkanda yok."



Türkiye'deki gelenekler, adet ve örflerden kaynaklı olarak böyle bir hazırlığın yapıldığını anlatan Erdoğan, bu hazırlıkla beraber geleceğe yüründüğünü söyledi.



Daha seri, daha süratli gitmek istediklerini dile getiren Erdoğan, "Şu 14 sene içinde ayağımız birçok yerden kesilmeye çalışıldı, prangalar takıldık. Bunları aşamadık. Önceki dönemlerle mukayese edilmeyecek hizmetleri yaptık. Ama daha fazla şeyler yapılabilir. Daha fazla şeylerin yapılabilmesi için yürütmenin güçlendirilmesi lazımdı. Şimdi bu düzenlemeyle bu geliyor. Ben halkımızın bunu göreceğine inanıyorum. Asla, kata tek adamlıkla bu işin alakası yoktur." diye konuştu.



Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılması



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni sistemde milletvekili sayısı 550'den 600'e yükseltilecek. Bu sayede meclisin temsil gücünün arttırılacağı söyleniyor. Bu artış, seçim kanununda yapılacak değişikliklerle desteklenmeli mi sizce? Ne gibi değişiklikler yapılabilir?" sorusuna karşılık, şu yanıtı verdi:



"Senato ve milletvekilinin olduğu, çift kamaralı döneme şöyle bir baktığımızda o zamanlar 600'ün üzerinde milletvekili ve senatör vardı. Hatta kontenjan senatörleri. Hatta bunların yanında eski parlamentodan, senatodan gelmiş geçmiş olanlardan, hatta onlar için baya hoş olmayan benim de edebime şu anda uymayan ifadeler de kullanılırdı. Onları da parlamentoya alırlardı. Onlarla birlikte 600'ün çok çok üzerinde bir parlamento söz konusuydu. Şu anda ise Türkiye'nin nüfusu, 80 milyon oldu. "



Erdoğan, Avrupa ülkelerindeki parlamentoların durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:



"Örneğin şu anda Almanya'da nüfus 82 milyon. Milletvekili sayısı 667. Milletvekili başına düşen kişi 123 bin. Fransa nüfus 66 milyon, milletvekili sayısı daha da pik yapıyor 925. Milletvekili başına düşen 75 bin. İspanya'da nüfus 44 milyon, milletvekili sayısı 616. Milletvekili başına düşen kişi 64 bin. İtalya'nın 60 milyon nüfusu var, 952 milletvekili var. 63 bin kişiye bir milletvekili düşüyor. İngiltere'nin 65 milyon nüfusu var, parlamentoya bakın 1449. 45 bin kişiye bir tane düşüyor. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon, milletvekili sayısı 550. 143 bin kişiye bir milletvekili düşüyor."



Bunu dengelemek adına milletvekili sayısını 600'e çıkarmak istediklerini anlatan Erdoğan, "Hem illerin temsili noktasında daha adil bir yaklaşım olsun, hem de bütün bunlarla beraber öyle iller var ki faraza İstanbul diyelim ki 120- 130 bin kişiyle bir milletvekili çıkarıyorsa, öyle illerimiz var ki ismini vermeyeceğim bakıyorsunuz 10-15 bin kişiyle bir milletvekili çıkarıyor. Bu adil değil. Bu adil paylaşımı bu yeni düzenlemeyle getirmiş olacağız." dedi.



"İstanbul'u tertemiz ettik, çöp dağlarından, hava kirliliğinden kurtardık"



Erdoğan, 1994-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Başkanlığı yaptığını hatırlatarak, belediye başkanı adayı olduğu dönemde rahmetli Mehmet Ali Birand ile bu mekanda böyle bir toplantı yaptıklarını anlattı.



O toplantıda öğrencilerin İstanbul'un sorunlarına yönelik ne gibi projeler üreteceğine ilişkin sorularını yanıtladığını aktaran Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Susuz İstanbul'u içinizde bilen yok. Çöp dağlarını bilen var mı? Yok. Siz tabi o günleri görmediniz. 23 yıl geçti. Buradaki yaş ortalaması bunun altındadır. Bu günleri yaşadık. Burada yaptık o programı. O programlar çok verimli oldu. Hamdolsun bir, iki yıl arasında İstanbul'u tertemiz ettik, çöp dağlarından, hava kirliliğinden kurtardık. Doğalgazı 50 bin evden, süratle 100-200 bin katlayarak, 1 milyon 250 bine çıkardık. O tabi İstanbul'u ciddi manada rahatlattı. Asıl önemli olan suydu. Ben CHP'den teslim aldım İstanbul'u. CHP'li belediye başkanı, İstanbul'a nasıl su getirileceğinin farkında değildi. 'Yağmur bulutlarına bomba atarız. Oralardan bu şekilde su temin ederiz' gibi, akla hayale gelmez projeleri kendilerine göre uyduruyorlardı. Hatta bir ara 'Kuruçeşme'ye Yalova'dan su getiririz, bu şekilde çözeriz' diyorlardı. Yalova'dan gemiyle gelen su ancak Beşiktaş çevresini idare ederdi. İstanbul'u geneli mümkün değildi."



Göreve geldikten sonra Istranca Dağları'nı deldiklerini, 180 kilometreden İstanbul'a su getirdiklerini ifade eden Erdoğan, süratle bir taraftan da ishale hatlarının, bir taraftan şebekelerin yapıldığını söyledi.



Evlerin o dönemde bidonlardan geçilmediğini, suyun küvetlere doldurulduğunu anlatan Erdoğan, o dönemde su istasyonları sektörünün oluşturulduğunu, su istasyonlarının daha sonra yavaş yavaş kapandığını ve vatandaşlarının musluktaki suyu kullanmaya başladığını belirtti.



Erdoğan, bir hışımla başladıklarını, İstanbul'a bu hizmetleri getirdiklerini, o günden bu güne aynı zihniyetle halka hizmet etmeye devam ettiklerini kaydetti.



(Sürecek)