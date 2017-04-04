Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Konya Milletvekilli Hüsnü Bozkurt'un sözlerine ilişkin, "Ben CHP liderinin buna uyarı yaptığı kanaatinde değilim. Onun çünkü dili başka söyler, hafızası başkadır. Ödüllendirmiş de olabilir. Bir şeyi ortaya koymak lazım, biz 'Evet' diyoruz. Birisi 'Hayır' derse 'Hayır' diyeni de biz anlayışla karşılarız ama öyle ifadeyle giriyor ki işe 'Biz Samsun'dan gireriz' diyor. ya sen yola çıkacaksın Samsunlu seni Samsun'a sokmaz, Sivas'a, Amasya'ya, Ankara'ya bile sokmaz. Kimi denize döküyorsun sen? Sen kalkıp da bu ülkede 'Evet' diyen bu ülkenin vatandaşlarını Yunanla nasıl eşdeğer hale getirirsin?" dedi.



Erdoğan, NTV-Star ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından başka girişimlerin olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine Erdoğan, darbe girişimi ile ilgili atılan adımın öncesi olduğunu, darbe girişiminin bu işin pik yaptığı nokta olduğunu söyledi.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarına yapılan operasyonun ilk adım olduğunu, daha sonraki adımın da şahsına yönelik olduğunu ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Onu başaramadılar. Peki daha öncesi var mıydı? Evet daha öncesi de vardı. Daha öncesinde adımı atmadan çekilmek zorunda kaldılar. Şu anda yurt dışında olanların bir çoğu bu süreçten geçip tecrübe kazananlar, kaçıyorlar. Amerika'da, Almanya'da bu kadar insan var. Afrika'nın birçok ülkesinde var. Şu anda ellerinde bizim bu süreçte öğrendiğimiz şeyler, milyarlarca dolar var. Söylüyorum bazıları bu işi hafife alıyor. Bir üst akıl, ülkemiz üzerinde çok ciddi bir oyun oynadı. Üst akıl ifadesini birkaç yıl oldu yurt dışı seyahatten gelirken basın mensubu arkadaşlarla uçakta gelirken konuştum."



FETÖ'nün bazı ülkelerde açtığı okullara destekler sağlandığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Elde ettikleri imkanlarla seçimlerde kongre üyelerini bunlar destekledi. Kongre üyelerini destekleyerek de bir yerlere vardılar. İkili ilişkiler geliştirdiler. Yargıya sirayet ettiler olay aynen Türkiye'de nasıl yargıya sızdılarsa Almanya'da da sızdılar. Birçok ülkede Balkanlarda, Afrika'da da sızdılar. O ülkenin insanlarının çocukları bunların okullarında okudu. Ondan sonra devletin değişik kademelerine bunlar girdiler. Biz bunu oralardaki liderlere söylediğimiz zaman işi hafife alıyorlar. Biz de kendilerine diyoruz ki 'Kusura bakmayın bizim ağzımız yandı, damdan düştük. Yarın bir gün sizin de başınıza böyle bir şey gelirse Erdoğan bunu söylemişti diyeceksiniz."



"Ödüllendirmiş de olabilir"



CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un, "Evet çıksa bile sizi İzmir'de denize dökeriz" sözlerinin sorulması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ben CHP liderinin buna uyarı yaptığı kanaatinde değilim. Onun çünkü dili başka söyler, hafızası başkadır. Ödüllendirmiş de olabilir. Bir şeyi ortaya koymak lazım, biz 'Evet' diyoruz. Birisi 'Hayır' derse, 'Hayır' diyeni de biz anlayışla karşılarız ama öyle ifadeyle giriyor ki işe 'Biz Samsun'dan gireriz' diyor. ya sen yola çıkacaksın Samsunlu seni Samsun'a sokmaz, Sivas'a, Amasya'ya, Ankara'ya bile sokmaz. İzmir'den denize döküyorsun. Kimi denize döküyorsun sen? Sen kalkıp da bu ülkede 'Evet' diyen bu ülkenin vatandaşlarını Yunanla nasıl eşdeğer hale getirirsin? Sen ne geri zekalısın ya. Demokrasiden zerre kadar nasibini almamış, geri zekalı birisi bu adam ya."



Bozkurt'un kesin ihraç talebiyle partiden atılması gerektiğine işaret eden Erdoğan, CHP'nin bu tür kişiler yüzünden biteceğini belirtti.



Böyle bir anlayışın olamayacağına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Şakşakçıları görüyorsunuz. Yazıklar olsun. Bu kadar gaza geliş olur mu? Bu ne demektir? Göbeğini kaşıyan adamlar filan vardı ya, işte bunlar ama biz 'Hayır' diyenleri denize dökmeyiz. Biz onlara güzel bir demokrasi müzesi yapacağız. O demokrasi müzesinde onları biz objelerle onları süs eşyası olarak saklarız. Bunlar milletin iradesine saygısı olmayan tipler. En güzel cevabı milletim bunlara 16'sında verecek. Bu siyaset değildir, siyasetin dili değildir. Benim milletim buna layık değildir. Bu ülkede yüzde 50 artı bir verdi 'Sen ona denize dökeriz' diyeceksin. Yüzde 52 bana oy verdi beni Cumhurbaşkanı seçti neredeydin? Benzetmeler yapıyorsun. Kaddafi, Saddam yakışıyor mu? Bunlar çok çirkin yazıklar olsun bu CHP'nin yönetici kadrosuna. CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Gelin, şu tabloyu görün bu tabloyla bir yere varılmaz."



Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yeni bir sürecin başlayacağını, istikrar ve güvenin ikame edilmesini istediklerinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde üniversite bulunduğunu ve üniversite sayısının 75'ten 181'e çıkarıldığını ifade etti.



Eğitim yatırımlarından da bahseden Erdoğan, ücretsiz kitapların öğrencilere ulaştırıldığını hatırlattı.



"Sağlıkta yaptığımız reform bugün 'benim' diyen ülkede yok." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, 30 büyükşehirde şehir hastanelerinin hizmet vereceğini bildirdi.



Yozgat ve Mersin'deki şehir hastanelerinin açıldığını hatırlatan Erdoğan, yapımı tamamlanan diğer hastanelerin de hizmete sunulacağını belirtti.



Doktor ve sağlık personelinde kalitenin artırılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, sadece sağlık alanında eğitim veren Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kurulduğunu anımsattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalette, emniyette, ulaşımda attığımız adımlar. Karada 6 bin 100 kilometre yolla başladık. Buna 19 bin 100 kilometre ilave ettik. Türkiye, yüksek hızlı treni bizim iktidarımızda gördü. Bunlar bir modern ülkenin gördüğü şeyler değil mi? Bana çadırda diyor ki 'Çağdaş Türkiye'de yaşamak istiyorum.' Bunlar ne? Biz teslim aldığımız Türkiye'yi onların zihniyetinin atıklarından aldık. Şimdi bu hale getirdik." diye konuştu.



"Bunların 81 ilde ne olduğundan haberleri yok"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjide önemli mesafe kat eden Türkiye'nin yenilenebilir enerjilerin tamamında olduğuna işaret etti.



Hızla çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Bunu doğalgazda daha aşağıya çekeceğiz. Niye? Rüzgar santralleriyle bayağı mesafe alıyoruz. Güneş enerjisinde bayağı mesafe alıyoruz. Hızla bunlar devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Gübre gibi atıklardan nasıl enerji elde edilebileceğine yönelik çalışmalar yapıldığını bildiren Erdoğan, 81 ile doğalgazı ulaştırdıklarını hatırlattı.



Erdoğan, "Bütün bunlar yapılırken ve hala 'Biz çağdaş Türkiye'de yaşamak istiyoruz' derken bunların 81 ilde ne olduğundan haberleri yok. İnanın bunlar 81 vilayette üniversite var mı, yok mu, bunu dahi bilmiyorlar. Hakkari'ye havaalanının kurulduğundan bunların haberi bile yoktur. Bizzat gittim, açılışını ben yaptım. Daha ne arıyorsun? 'Madem bunları yaptınız, o zaman niye anayasayı değiştiriyorsunuz' diyor. Patinaj var, damdan düşen benim. Şimdi bunlar olmazsa biz daha hızlı gideceğiz. Daha çok almamız gereken mesafe var." ifadelerini kullandı.



Çirkin yapılaşmayı ortadan kaldırmak için yapılan konut sayısının 762 bin olduğunu bildiren Erdoğan, daha da çok konut yapılması gerektiğini kaydetti.



Stadyum yatırımlarını anlatan Erdoğan, Türkiye'de şu anda 29 büyük stadın bulunduğunu dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim artık olimpiyat için hiçbir endişemiz yok. Verirlerse verirler, vermezlerse hiç umurumuzda değil." dedi.



Basketbol konusunda başdanışmanlarından Hidayet Türkoğlu ile yaptığı bir konuşmayı anımsatan Erdoğan, basketin de futbol gibi yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.



Güreşin yeniden yaygınlaştırılması, teniste, yüzmede adımlar atılması gerektiğine işaret eden Erdoğan, tesislerin var olduğunu bildirdi.



Erdoğan, Türkiye'de açık basket sahalarının da yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'ın Türkiye ve Türk milleti için yeni bir değişim, dönüşüm noktası olması temennisinde bulundu.



(Bitti)