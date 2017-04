Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün yapılan operasyonda Gabar'da 3 şehidimiz var, Allah rahmet eylesin. Bütün ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum. Ama bedelini de tabii ağır ödediler. Son aldığım rakam yanılmıyorsam 20 civarındaydı, fazlası var azı yoktur. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bundan sonra bizim şehidimizin bedelini terör örgütleri çok ağır ödeyeceklerdir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV-Star TV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Parlamenter sistemde birçok ihtilaller yaşandığını ve bu nedenle kalkınmanın sekteye uğradını belirten Erdoğan, bütün bu yaşanan olumsuzluklar göz önüne alındığında parlamenter sistemin savunulacak hiçbir tarafının olmadığını söyledi.



Erdoğan, başbakanlığı döneminde Ahmet Necdet Sezer ile çalıştıklarına değinerek, "Sayın Sezer ile benim dünya görüşlerimiz aynı değildi fakat katlandık. Ama merhum Ecevit ile dünya görüşleri aynıydı, onunla da yürümedi. Anayasa kitapçığını merhum Ecevit'in yüzüne fırlattı, ertesi gün bütün piyasa alt üst oldu ve sonrasında ekonomik olarak yaşananları biliyoruz. Bütün bunlar göz önündeyken hala biz neyi tartışacağız." diye konuştu.



Genç kuşaklara, 10-15 yıl önce Türkiye'de yaşananları incelemesi tavsiyesinde bulunan Erdoğan, geçmişte cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasandaki ilişkilerin ne durumda olduğunun gençler tarafından iyi bilinmesi gerektiğini anlattı.



Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü arasındaki ilişkinin bile sağlıklı olmadığını dile getirerek, aynı şekilde İnönü'nün de kendi başbakanıyla sorunlar yaşadığını kaydetti.



CHP'nin tek başına iktidar olduğu tek parti döneminde, CHP il başkanlarının aynı zamanda vali olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Bunun hiç konuşuyorlar mı? Şimdi böyle bir şey gündeme gelemez. Ama şimdi her şey demokrasinin çizdiği, yasaların belirlediği çerçeve içerisinde yürür. Atayanlar vardır, atanmışlar vardır, ama atayan ağırlıklı olarak seçilmiştir. Kılıçdaroğlu onu da karıştırıyor, muhtarlara, '17 Nisan'da muhtarlıklar kapatıldı denirse şaşmayın.' diyor. Böyle bir ifadeyi ana muhalefetin başındaki biri nasıl kullanır. Cumhurbaşkanının şu an böyle bir yetkisi var mı? Muhtarlar seçimle geliyor. Seçimdeki garantisi de yasalardır, kararname değil." şeklinde konuştu.



Erdoğan, muhtarların yasal düzenlemeler yapılarak görevden alınabileceğini belirterek, "Bu çatı altında şu ana kadar 16 bin muhtar kardeşimi milletim adına ağırladım. 55 bine varan bütün muhtarları da burada inşallah ağırlamaya devam edeceğim. Burada muhtarlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Her hafta 400-450 muhtarımızı Türkiye'nin değişik yerlerinde, hangi siyasi zihniyete mensuptur bakmaksızın bugüne kadar buraya davet ettik. Bunu da Sayın Kılıçdaroğlu'nun öğrenmesi lazım. Ama klavuzu yanlış bilgi veriyor kendisine." ifadesini kullandı.



"Gabar'da 3 şehidimiz var"



"Hayır' kampanyası yürütenlerin, 'cumhurbaşkanı kıdem tazminatı ve asgari ücreti kaldırabilir' iddiasına ne diyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, bütün bu kıdem tazminatı ve asgari ücret konusunun yasal düzenlemeyle teminat altına alındığını vurguladı.



Erdoğan, hiçbir cumhurbaşkanının, memuruna verdiği hakkı göz göre göre geri almayacağına işaret ederek, böyle bir yanlışın asla yapılmayacağının altını çizdi.



"Evet çıkarsa, terörle mücadelenin daha etkin yürütüleceği söylemine ne diyorusunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, yeni sistemin Türkiye'ye kazandıracağı en önemli dinamizmin terörle mücadelenin daha etkin yürütülmesi olacağını ifade etti.



Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemlerde başarı üzerine başarı kaydettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:



"Polisimiz ve korucu kuvvetlerimizde de ayrı bir güç geldi. Bugün yapılan operasyonda Gabar'da 3 şehidimiz var, Allah rahmet eylesin. Bütün ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum. Ama bedelini de tabii ağır ödediler. Son aldığım rakam yanılmıyorsam 20 civarındaydı, fazlası var azı yoktur. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bundan sonra bizim şehidimizin bedelini terör örgütleri çok ağır ödeyeceklerdir. Bütün sınır boyunu şu anda güvenlik duvarlarıyla örüyoruz ve bu yoğun bir şekilde devam ediyor. Artık havalarda düzeldi, çalışmalar daha da hızlanacak. Böylece, teröristlerin sınırdan girmesi olayını büyük ölçüde engellemiş olacağız. Bu oradaki güvenlik ekiplerimizin harekatlarını daha da güçlendirecek."



"Sen de telefonunun onlara kaptırma, verme"



"FETÖ ayıklanmasından sonra terörle mücadelede fark gördünüz mü?" sorusu üzerine Erdoğan, şu anda farkın göründüğünü ancak işlerinin daha çok olduğunu belirtti.



Erdoğan, FETÖ'nün 40 yıllık bir çalışmanın neticesi olduğuna dikkat çekerek, "Bizler de bu 'ByLock' olayıyla çok ciddi bir veri yakaladık. Şu anda inlerine adeta onunla giriyoruz. Yani teknolojik olarak aklınıza ne gelirse, hangi imkanlarla çalışıyorlarsa biz de onların üzerine o imkanlarla saldırıyoruz. Bazıları 'Benim telefonum değildi, kız kardeşimindi, amca çocuğunundu, o aldı kullandı.' Kusura bakmasınlar, sen de telefonunun onlara kaptırma, verme. Eğer vermişsen, görüşmeler de yapılmışsa yargı bunların incelemesini enine boyuna yapıyor ve kararını veriyor. Bazen ısrarlar oluyor, yargı da bunu tekrar masaya yatırıyor ve gerçekten orada bir hata varsa, yargı da bunları düzeltme makamıdır, düzeltecek. Ama ortalığı ayağa kaldırmaya da gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.



Devlet içerisindeki FETÖ mensuplarının ayıklamasına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, bu konuda bir oran söylemenin doğru olmayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Silahlı Kuvvetlerde ciddi bir ayıklama yapıldı, yapılıyor. Emniyet teşkilatımızda hakeza öyle. Devletin bütün kurumlarında başta Milli Eğitim olmak üzere ciddi bir ayıklama yapılıyor. Elimizdeki sayısal verilere baktığımız zaman yani 100 bine yakın bir ihraç söz konusu. Tabii bunlara itiraz falan olabiliyor. Bu itirazları dahi inceleme konumundayız. Yani hakikaten ellerinde sağlam veriler varsa, gereği yapılsın diyoruz. Ama ihraç ettiniz bundan da gam duymayın çünkü bedel ödedik. Bu ülkeyi böldüler, biz bu milletin bölünmesine rıza gösteremeyiz. Şu coğrafyada bizim en büyük gücümüz birliğimizdir, beraberliğimizdir. Son bir iade oldu, 400 küsür kişi. Bunlar yeniden görevlerine iade edildi. Veriler sağlam gelirse hemen konuyla ilgilenen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli beyin başkanlığındaki çalışma yapılıyor. Ondan sonra tekrar görevlerine iade edilme KHK ile düzenleniyor. Sonucu bana da geliyor. Bizler de hiç tereddütsüz onaylıyoruz."



(Sürecek)