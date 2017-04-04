Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi aynı gün olacak ve ülke kendine hedefler belirleyecek. Biz 5 sene sonra şu gün, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimini yapacağız. Bu bir istikrar hedefidir. Çünkü bizim iki sihirli kavramımız var, istikrar ve güven. Şimdi bununla biz bu istikrar ve güveni yakalayacağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV-Star TV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Erdoğan, anayasa değişikliğinin içeriğine dair tartışmalarda yer alan "tek adamlık" kavramına ilişkin bir soru üzerine, "Tek adamlık kavramı burada bir defa çok çirkin. Bunlar da yaklaşımlarını yaparken çok çirkin yapıyorlar. Bir defa burada tek adamlık diye bir şey söz konusu değil." diye konuştu.



Bu konuda "Yasama organını kaldırıyorlar" şeklinde yanlış bir yaklaşım olduğunu belirten Erdoğan, aksine milletvekili sayısının 550'den 600'e çıktığını vurguladı.



Ayrıca yasama organının şu ana kadar Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na herhangi bir aday atama yetkisi yokken şimdi 7 üyeyi atayacağına dikkati çeken Erdoğan, "Hemen yürürlüğe girecek olanlardan bir tanesi bu. Cumhurbaşkanı ne atıyor? Cumhurbaşkanı 4 tane atıyor. Diğer 2 ise birisi zaten Adalet Bakanı, birisi de müsteşar o zaten var, hükümette olan bir şey." değerlendirmesini yaptı.



Anayasa Mahkemesi'nde yapılacak düzenlemeye de değinen Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'ndeki üye sayısının düşme nedeninin askeri üyelerin emekliliği gelince ayrılmalarından kaynaklanacağını, askeri yargının kalkıp, artık her şeyin sivil yargıda olacağını aktardı.



"Daha kucaklayıcı bir süreci bu düzenleme getiriyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistem ile bu alanda yapılacak değişikleri tablo aracılığıyla göstererek, şöyle devam etti:



"Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun oluşumunda 2010 öncesi üye sayısı 7 asıl idi. 5 asıl cumhurbaşkanı tarafındandı. Adalet Bakanı ve müsteşar 2 idi. Ne yapıyor? 7, 7 toplam 14. Şu andaki durum 21 asıl, 7 yedek var. Cumhurbaşkanı 4 tane atıyor. Adalet Bakanı ve müsteşar 2, Adalet Akademisi 1, sayı toplamda 28. Yeni dönemde durum üye sayısı 13'e çıkıyor ama meclis 7 üye atayacak. Cumhurbaşkanı 4 üye atayacak buna ilave bir de Adalet Bakanıyla müsteşar var. Peki burada en önemli olan nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan önce atama yapamıyordu. İlk defa şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi 7 üye atayacak. Yeni bir süreci, daha kuşatıcı, daha kucaklayıcı bir süreci bu düzenleme getiriyor."



Anayasa Mahkemesinde de 2010 öncesi üye sayısının 11 asıldan oluştuğunu ve cumhurbaşkanının bu 11 asıl üyenin atamasını gerçekleştirdiğini anlatan Erdoğan, 2010 sonrası sayının 17 olduğunu ve cumhurbaşkanının 14, TBMM'nin ise 3 atama yaptığını anımsattı.



Erdoğan, yeni düzenleme ile üye sayısının 15'e düşeceğini, 3 tanesini TBMM'nin 12 tanesini de cumhurbaşkanının atayacağını söyledi.



"Şimdi niye hala Meclis bu işin içinde yok diyorsunuz? Meclis var bu işin içinde" diyen Erdoğan, Meclisin görevinin bununla sınırlı kalmadığını, tüm yasaları yapma yetkisinin parlamentoya ait olacağını vurguladı.



Cumhurbaşkanının sadece Bütçe Kanunu ile ilgili yetkisi olacağına işaret eden Erdoğan, reddetmesi halinde ise bir önceki yılın bütçesinin TEFE/TÜFE veya başka bir ayarlama ile düzenleneceğini, ülkenin bütçesiz kalmadan yoluna devam edeceğini aktardı.



Erdoğan, "Olay bu. Yasama organı nasıl yok dersin? 'Yasama organını fesih' diyor iki de bir. Bir defa fesih diye bir olay olmaz. Yok böyle bir şey. Ne olabilir? Mesela seçimlerin yenilenmesi gibi bir durum meydana geldi. Eğer cumhurbaşkanı böyle bir yola tevessül edecek olursa ki bu pek de öyle akıl karı bir iş değil. Böyle bir şey olması halinde Meclisle Cumhurbaşkanlığı seçimi ne oluyor? Aynı anda yapılıyor. Kendisi de seçime girecek. Aynı şekilde Meclis de seçime girmiş olacak. Herkes bunu kolay kolay istemez. Dünyada bunun pek benzeri yok." ifadelerini kullandı.



"Seçimin olduğu yerde tek adamlık olmaz"



Bu süreçte denetim mekanizması itibarıyla Meclisin bugünkü durumuna göre çok daha farklı bir konuma geleceğine de dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Örneğin, şu anda biliyorsunuz cumhurbaşkanı ancak ihaneti vataniyeden yargılanabiliyor. Fakat yeni dönemde kişisel suçlar sebebiyle de parlamentodaki belli çoğunluklarla Yüce Divana kadar cumhurbaşkanı götürülebilir. Kim güçlü? Parlamento güçlü. Nerede kaldı tek adamlık. Böyle tek adamlık olur mu? Sen tek adamı nasıl yargılarsın veya Yüce Divana nasıl sevk edersin? Şu anda cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten sevk edilebilirken, kişisel suçlar sebebiyle parlamentodaki belli çoğunluklarla hakkında davaya götüren yollar açılabiliyor. Şu da çok açık ve net ortada, seçimin olduğu yerde tek adamlık olmaz. Şu anda seçim var mı ülkemizde? Bundan sonrada olacak mı? Burada tek adamlık olmaz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki seçimin bir arada yapılmasının nedeninin sorulması üzerine de şunları kaydetti:



"Bunun en önemli sebebi şu, bir defa bizim çok seri bir üretim içerisinde olmamız lazım. Öyle anlar olmuştur ki aynı yıl içerisinde belediye seçimi, parlamento seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi olmuştur. Bu uzun aralıklarla da bir arada olsa aynı yıl içerisine bunların tesadüf ettiği yıllar olmuştur. Şimdi bununla birlikte ne olacak? Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi aynı gün olacak ve ülke kendine hedefler belirleyecek. Biz 5 sene sonra şu gün, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimini yapacağız. Bu bir istikrar hedefidir. Çünkü bizim iki sihirli kavramımız var, istikrar ve güven. Şimdi bununla biz bu istikrar ve güveni yakalayacağız."



Vatandaşın sadece iki sandıkta oy kullanacağının altını çizen Erdoğan, aynı günün akşamı vatandaşın hem parlamentoyu hem de cumhurbaşkanını göreceğini söyledi.



"Halk cumhurbaşkanına tepkiliyse seçim kartı da elinde yoksa nasıl tepkisini dile getirecek?" şeklindeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Şimdi normal zamanda da cumhurbaşkanı için, başbakan için, hükümetler için aynı tepkiler konulabilir. Ama yeni bir seçime gidebilmenin şartları var. Cumhurbaşkanlığında da yine aynı şekilde yeni bir seçime gidebilmenin şartı var. Nedir o? 5 seneyi bekleyeceksin. 5 senede bir bu yapılabilir veya parlamento böyle bir imkana sahipse, parlamento böyle bir adımı Cumhurbaşkanı ile görüşerek belki atma yoluna gidebilir ama şu anda istikrar için böyle bir yol yok. Çünkü istikrarın zaten ön şartı, siz hedeflerinizi ona göre koyacaksınız. İşadamları hedeflerini buna göre koyacak."



"16 Nisan aslında Türkiye'de iş dünyasının kaderini ilgilendiren bir seçimdir"



Ülkede sık aralıklarla seçimlerin yapıldığını anımsatan Erdoğan, bu şekilde iş adamların rahatlıkla yatırım yapamayacağını aktardı.



Yurt dışından Türkiye'ye gayrisafi hasılanın girişinin ortalamasının yıllık 1 milyar dolar olduğunu anımsatan Erdoğan, "Biz geldik grafik yükselmeye başladı. Mesela benim başbakanlığım döneminde bir yıl aklımda kaldığı kadarıyla 22 buçuk milyar dolara kadar çıktık. Bu dönemde de yine geçen yıl yanılmıyorsam 12 buçuk milyar dolar gibi bir rakamı yakaladık. Ama ondan bir yıl önce 16,5 milyar dolardı, bunu yakaladık. Bu bir şey gösteriyor. Şimdi güveniyor, yurt dışından gelen sermaye de güveniyor." dedi.



Yurt dışı seyahatlerinde kendisine "Seçim var mı?" sorusunun yöneltildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayır, seçim falan yok. Bizim seçimin tarihi belli. Şimdi diyelim ki seçim 2019'un kasımında. Bunu gördüğü zaman yurt dışı sermaye 2019 kasımına kadar ne yapacak? Gelecek, yatırımı için bütün planlamasını yapacak, adımını da ona göre atacak. 16 Nisan aslında Türkiye'de iş dünyasının kaderini ilgilendiren bir seçimdir. İş dünyası bu konuda çok hassas davranmak zorundadır. Yatırımı yapan sensin. Ben siyasetçi olarak senin önünü açmaya çalışıyorum. Bugüne kadar da takoz olmadık, hep ön açtık." şeklinde konuştu.



Erdoğan, iş adamlarının terörden dolayı Güneydoğu'ya yatırım yapmadıklarını da hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son Diyarbakır seyahatimde bu havayı gördüm. Ben şimdi 15-20 sene önceki Diyarbakır'ı düşünüyorum, şimdi bakıyorum modern bir Diyarbakır var. Bu modern Diyarbakır'ı biz inşa ettik. PKK destekli birileri değil. Şimdi bu yeni kentsel dönüşüm, değişimlerle beraber o bombalanan çukurların, hendeklerin açıldığı yerlerde elden geçiyor şimdi. Oralarda bittiği andan itibaren çok daha farklı bir hale gelecek."



(Sürecek)