Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV-Star TV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz'un kontrollü bir darbe girişimi olduğu" şeklindeki iddialarına yönelik soru üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu çok iddialı, çok gayri ahlaki bir yaklaşımdır. Her şeyden önce şehitlerimize çok ciddi bir saygısızlıktır. Bir defa benim Marmaris'ten hareket ettiğim andan önce yaptığım bir açıklama var. Bu kontrollü darbe girişiminin sinyalini kimden, nasıl, nerede aldığımı bütün bunları bizzat kendisinin ispat etmesi lazım. Fakat bu zat yalanla maruf bir kişidir. Eğer burada örtülü bir darbe girişiminden bahsediyorsa bunu ispat etmesi lazım. Eğer ispat edemiyorsa bu gayri ahlaki olmanın ötesinde benim edebimle maalesef ifade edemeyeceğim bir sıkıntıdır. "



Erdoğan, 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşların yakınlarının ve gazilerin de bunu lanetleyeceğini belirtti.



Darbe girişiminin yaşandığı gece Marmaris'te kaldığı otelden helikopterle ayrılmadan önce ve sonrasında yaşananları paylaşan Erdoğan, ayrılmadan önce kaldığı yerin ev sahibinin 'Cumhurbaşkanım isterseniz elimizde bizim başka imkanlarımız var, sizi farklı bir yere götürebiliriz' dediğini fakat kendisinin bunu reddettiğini dile getirdi.



Erdoğan, 15 Temmuz gecesi helikoptere bindikleri süreçten sonrasına yönelik, "Ne zaman ki biz Dalaman'a indik, meğerse bizden önce oraya gelmişler ve Dalaman'daki uçaklarımızı da aramışlar. Fakat bizim üç noktada uçağımız vardı. Helikopterimiz o üç noktadan birine bizi ulaştıracaktı." dedi.



Gidecekleri istikameti havada belirlediklerini anlatan Erdoğan, İstanbul'a inmeye çalıştıkları esnada pistlerin karartılmış vaziyette olduğunu ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'la görüşmesinin ardından işgal altında olan Kule'ye düzenlenen operasyonla pistin yeniden aydınlatıldığını anımsattı.



"Zerre kadar vatanseversen, milliyetperversen açıkla"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sürecin ardından uçağın iniş yaptığını ve üzerlerinden F-16'lar uçmaya devam ederken, apronda toplanan vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Eşim, kızım, damadım, torunlarım beraberce arabaya bindik ve apronda vatandaşlarımızın arasına karıştığımız anda, o andaki tablo orada farklıydı ama ben orada milletimle iç içe oldum. Milletimle beraber oldum. İsterdim ki aynı anda orada başkaları da olsaydı. İçeride konuşup, dertleşirken 'Saat 23.00'te de buraya Kılıçdaroğlu indi' dediler. 'Nerede şimdi?' diye sorduğumda arkadaşlara, 'Nerede olduğunu biz de bilmiyoruz' dediler." ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun o gece Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittiğini öğrendiklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bütün millet burada darbeye karşı herkes millet olarak bir gövde gösterisi yapıyor. Sen neredesin? Eğer bu örtülü bir darbe girişimiyse bunu sana kim söyledi? Belediye Başkanı'nın evine niye gidiyorsun? Hadi kal. Hani sen bir zamanlar, 'Bir darbe girişimi olsa tanka ilk ben çıkarım' diyordun. Niye çıkamadın? Neredesin? Bu iş lafla olmuyor. Bu iş inanç, yürek işi. Şu anda her zamanki yalanlarından bir tanesini daha söylüyor. Ey Kılıçdaroğlu, dürüstsen, haysiyet sahibiysen örtülü darbe girişimiyle ilgili elinde hangi belge varsa bunu açıkla. Açıkla, yargıya da bize de yardımcı ol. Zerre kadar vatanseversen, milliyetperversen açıkla. Bizler de gereğini yapalım. Bunun başka bir izahı olamaz."



"Bu hafta çok daha belirleyici olacak"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği halk oylamasına yönelik kamuoyu anket çalışmalarının ne yönde ilerlediğine ilişkin soru üzerine de "Kampanyamızı başlattığımız günden bugüne her geçen gün bir defa 'evet' tırmanışa devam ediyor. Ben meydanların dilini biraz bilirim. Çünkü ömrüm buralarda geçti ve şu anda da meydanlar bunu söylüyor. Kamuoyu araştırmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Oralardan gelen neticeler de bunu gösteriyor. Ben inanıyorum ki bu hafta çok daha belirleyici olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Yarın Bursa, ertesi gün Balıkesir, cuma günü Adana ve Hatay, cumartesi günü İstanbul, pazar günü İzmir mitinglerinin olacağını, bu süreçte akşamları televizyon programlarına da katılmaya devam edeceğini aktaran Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'la İstanbul ve İzmir mitinglerinde beraber olacaklarını bildirdi.



Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de benzer şekilde meydan mitingleri olduğunu belirterek, "Bu haftayı bu şekilde geçirdikten sonra önümüzdeki hafta yine aynı yoğunlukta bu süreci sürdüreceğiz ve bu son iki hafta inanıyorum ki 'evet' tırmanışını daha da arttırarak devam ettirecektir. Çünkü artık çığ haline geldi kartopu ve büyüyerek devam ediyor." diye konuştu.



"Asıl uygulama şüphesiz ki 2019 seçimiyle beraber olacak"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda bayanlarla, sanatçılarla, gençlerle farklı toplantılarda bir araya gelindiğini, Bakanların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:



"Temenni ediyorum ki milletimizin, vatanımızın aydınlık yarınları için 16 Nisan inşallah bir milat olacaktır ve bu miladı milletimiz özellikle de en kısa zamanda görmeye başlayacaktır. Çünkü bir şey karıştırılıyor, o da karıştırılmamalı, yani 17 Nisan'dan itibaren Türkiye'de anayasa değişikliği tümüyle uygulamaya girmeyecek. Sadece birkaç maddesi uygulamaya girecek. Asıl uygulama şüphesiz ki 2019 seçimiyle beraber olacak. 2019 seçiminden sonra inşallah şu anda geçen paket uygulamaya girecek."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neden 2019 seçimi beklensin?" şeklinde yorumların yapıldığının anımsatılması üzerine, "Şu anda bu konudaki teklif, özellikle iktidar partisiyle beraber hareket eden Milliyetçi Hareket Partisi'nin müşterek kararlarıyla olur. Gerçi iktidar partisinin oyu da buna yetiyor ama bunu defaatle Başbakanımız da söyledi, 'Biz erken seçim falan kesinlikle düşünmüyoruz' dedi. Erken seçim düşünülmediğine göre böyle bir şey de gündemde değildir." ifadelerini kullandı.



(Sürecek)