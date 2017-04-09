Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında (5)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu partinin kurucu genel başkanıyım. Dolayısıyla bu hak doğduğu andan itibaren ben partime üye olurum ve partime üye olarak hizmetime devam ederim." dedi.



Erdoğan, 24 TV, 360 ve Alem FM'in ortak yayınında, "16 Nisan'da 'evet' çıktıktan sonra hükümette derhal bir değişiklik olacak mı yoksa 2019 Kasım'ına kadar beklenecek mi?" sorusu üzerine "O işin takdiri Başbakanımıza aittir. Çünkü hükümet var. Hükümet gitmiyor. Birinci derecede Sayın Başbakan'a aittir. Başbakan'ın bana teklifi, bu teklifi onaylayabilirim veyahut 'bu doğru değil Sayın Başbakan, bir başka tercihle değerlendirme yaparsak isabetli olur' diyebilirim. Bu tabii sayın Başbakan'ın birinci derecede tercihidir" cevabını verdi.



"Kabine revizyonu mu olur? sorusu üzerine ise Erdoğan, "O revizyon kararı benden gelmez. Sayın Başbakan'dan gelir." dedi.



Erdoğan, "16 Nisan'da 'evet' çıktıktan sonra bir partiye üye olmanızın önünde anayasal bir engel kalmamış oluyor. Bir parti olağanüstü kongresinden mi söz etmemiz lazım? Parti olağan kongresini mi beklemek lazım?" şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi:



"Şimdi tabii olağanüstü kongreyle ilgili karar şu andaki mevcut yönetime ait. Ama benim doğrusu en büyük düşüncem, şu anda, birinci derecede düşüncem şudur: Bu partinin kurucu genel başkanıyım. Dolayısıyla bu hak doğduğu andan itibaren ben partime üye olurum ve partime üye olarak hizmetime devam ederim."



Erdoğan, "Hemen 17 Nisan günü mü?" sorusu üzerine "Onlar sonraki işler. Partimizin yetkili kurullarının vesaire vereceği bir karardır." dedi.



Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'nın Suriye'deki üssü vurmasına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:



"Bana göre bu atılan adım gecikmiş bir adımdır. Bu gecikmiş adımın atılmasını ben takdirle karşıladım. Yeter mi? Bana göre yetmez. Çünkü burada bir katil Esed var. Devlet terörü estiren bir Esed var. Buna daha ne kadar tahammül edilecek? 1 milyona yakın insanı öldüren bir katil. Bazıları kınıyor. Kusura bakmasınlar, neyi kınıyorsunuz? 6-7 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, Cumhurbaşkanı olarak ben bunu bütün bunu kınayanlara söylemiş biriyim. Uluslararası toplantılarda da söylemiş birisiyim. Bakın burada bir hedef saptırma var. O hedef saptırmayı da bu program vasıtasıyla ifade etmek istiyorum. Nedir o? İkide bir 'kimyasal silah' diyorlar. Bu bir kandırmacadır. Kimyasal silah, uluslararası hukuk itibarıyla yasaklandı diye bunu gündeme getirmenin bir anlamı yok. Kimyasal silahı konuşalım ama mesele sebep-netice ilişkisidir. Neticesi ölüm olan bir saldırıda konvansiyonel silahlarla da bu oluyorsa bunun üzerine de gideceksin. Niye bunun üzerine gitmiyorsun? Bugün 1 milyona yakın insan öldürülmüşse bunun ne kadarı kimyasal silahla öldü, ne kadarı konvansiyonel silahlarla öldü? Göreceksiniz ki kimyasal silahlarla ölenlerin sayısı diyelim ki 10 bin, 15 bin, 20 bin ise konvansiyonel silahlarla ölenler yüz binlerdir. Niye bunu gündeme getirmiyorsunuz? Nasıl burada F-16'larla vurmaya kalktılar? Şehitlerimiz, yaralılarımız var. Tanklarla üzerilerine gelerek vurmaya kalktılar. Bunları Esed sürekli yapıyor. Dolayısıyla tabii bir ders alması önemliydi. Şimdi o üs. Malum. Kimyasal silahların kullanıldığı bir üs olarak devreye girdi. Şimdi hedef saptırma yapıyorlar, bazıları. Neymiş? Oradaki terör örgütlerinin deposundan çıkmış. Hiç alakası yok. Elimizde bizim radar bilgileri var. Elimizde bizim adli tıp raporları var. Şimdi diyor ya, 'Kimyasal silah Suriye'de yok.' Bal gibi var. Hangi uçaklardan atıldığı da belli. Bunlar da radarlarla tespit edilmiş vaziyette. NATO'da da bu kayıtlar var. Dolayısıyla biz bu haklı iddianın bir defa takipçisiyiz, peşindeyiz. Temennimiz şu: Temenni ederiz ki, Amerika'nın şu anda yaptığıyla kalmasın. Yani burada Rusya da işin işine girsin. Hala şu Esed'i savunma durumunda olmasınlar. Çünkü ben Sayın Putin ile bunları çok konuştum. ve bana bazen güzel güzel şeyleri de oldu. Son açıklamasında zaten artık 'Esed'e sınırsız destek olmayacağız' gibi ifadeler geldi. Hızlandıralım. Kurtulalım bu beladan. Bir defa güzel bir geçiş yapalım. Nedir bu geçiş? Demokratik bir geçiş. Eğer demokrasi diyorsak bu adımı atalım. Cenevre müzakereleri falan... Cenevre'de bir mutabakat olmadı ki. Astana'da güzel bir gelişme oluyordu, o da maalesef istenildiği gibi gelişmedi. Şimdi burada biz özellikle dostlar alışverişte görsün kabilinden mi bunu yapacağız? Yoksa gerçekten bir netice almak için mi yapacağız? Netice almak için yapacaksak burada en çok muzdarip olan biziz. Dikkat ediyorum, Türkiye sanki bu işten mutazarrır değil. Bizim de 911 kilometre sınırımız var. Burada sizlerin böyle bir sınırı yok, böyle bir ilişkisi yok, sınırı olan biziz. Birçok insanı biz kaybettik, bakıyorsunuz hala oralara silahlar indiriliyor, bir tarafta üsler kuruluyor ama bunlar hiç Türkiye ile konuşarak falan değil... Türkiye'nin bilgisi dışında bu adımlar atılıyor."



"16 Nisan'ı bayram kılalım"



Suriye'de kimyasal silah saldırısında ikiz bebeklerini, eşini ve ailesinden birçok insanı kaybeden Suriyeli Abdülhamid el-Yusuf ile görüşmesine de değinen Erdoğan, "Bir insanın iki tane yavrusu ikisi de kimyasal silahla vurulmuş ve bunlar da 8 aylık yavrular. Aynı şekilde hanımı da şehit olmuş. Aynı ailede 100'e yakın insan ölmüş ve neleri varsa hepsi gitmiş. Bize dua dua.. 'Bizim haklarımızı sadece siz savunuyorsunuz. Bizi sadece siz takip ediyorsunuz.' Alnımızdan öptü. Liderlere karşı şeyleri budur, alınlarını öperler." diye konuştu.



Erdoğan, bu konuda konuşanların oradaki kültürü bilmediğine dikkati çekerek, "Rütbeye göre değişiyor, lider olduğu zaman alın, emirlerde mesela af edersiniz burnu da öperler. Daha aşağı geldiği zaman omuz öperler." dedi.



Torununa Kuran-ı Kerim öğretirken çekilen fotoğrafına ilişkin Erdoğan,"Bu Berat Bey'in büyük oğlu. Bu Marmaris'te çekildi darbe girişiminin olduğu gece. Orada kaldığımız o 4-5 günlük süre içerisinde. 'Oğlum, burada her gün seninle 5 sayfa okuyacağız.' Kuran-ı Kerim'i yüzünden gayet iyi okuyor. Orada bunların tekrarını yaptıralım falan... Maşallah yavaş yavaş iyi noktaya geliyor. O akşam dersini verdi. Geç saatlerde olay patladı." şeklinde konuştu.



Erdoğan, referandum a 8 gün kaldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Tüm vatandaşlarıma diyorum ki, 'Aman sandıkları ihmal etmeyin. Sandıklara gidin oyunuzu mutlaka kullanın. Yurt dışında tüm vatandaşlarım mutlaka oylarını kullansın. Böylece demokratik haklarınızı sonuna kadar kullanmanın da mutluluğunu yaşayın. 16 Nisan akşamı da 'Bu bayramda benim de hakkım var. Bu bayramı biz birlikte bayram yaptık' diyelim. Sadece gidip fiziki olarak görüşmek değil, telefonlarla da dost, ahbap herkesi arayalım, onları da teşvik edelim. Bir olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. 16 Nisan'ı bayram kılalım."



(Bitti)