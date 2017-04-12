Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük Milletlerin İmtihanı da Çetin Olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük milletlerin imtihanı da çetin olur. Ciddi kararlar, büyük bedeller ödemeyi gerektirir. Biz, Anadolu'nun kapılarını açtığımız 1071'de, çok büyük bir karar verdik. Aynı şekilde 1453 yılında, İstanbul'u fethettiğimizde yine böyle bir karar verdik. Birileri, 1453 yılında İstanbul'u kaybetmenin acısını, yüzyıllardır unutamadı. Birileri, Balkanlar'a, Kuzey Afrika'ya, Akdeniz'e, Karadeniz'e damgamızı vurmamızın kızgınlığından bir türlü kurtulamadı. Asırlardır bu cennet toprakları kaybetmenin üzüntüsüyle yaşıyorlar. Bunun bedelini de milletimize ödetmek istiyorlar."