Erdoğan, Ekonomik Sıkıntıları Aşmanın Formülünü Anlattı: Savunma Değil, Hücum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve yeni hizmet binasının açılış töreninde konuştu.

"HÜCUMA GEÇEREK AŞABİLİRİZ"

Türkiye ekonomisine yapılan saldırılara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomideki durgun görüntüyü kesinlikle hak etmiyoruz. Ortada üstesinden gelinemeyecek bir sorun yoktur. Ekonomideki sıkıntılarımızı da savunmada kalarak değil, hücuma geçerek aşabiliriz. Ekonomi insandır, insana dair her şeydir. Hamdolsun insanımız dimdik ayaktayız" diyerek bundan sonra izlenecek yol haritasına ilişkin mesaj verdi.

"ESKİ TÜRKİYE YOK"

Piyasalarda bekle-gör politikasının da sona ereceğini ümit ettiğini belirten Erdoğan, "Türkiye ekonomisinin derinliğinin olmadığı bir dönemde bu saldırılar hedeflerine ulaşabilirdi. Ama artık şunu herkesin bilmesi lazım eski Türkiye yok. Ekonominin hacmi çapı büyüdü" şeklinde konuştu.