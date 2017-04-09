Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların Oturdukları Koltuklar Sipariş. Siyasetin İçinde Yoğrula Yoğrula,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların oturdukları koltuklar sipariş. Siyasetin içinde yoğrula yoğrula, milletin gönlünü ala ala gelmediler"İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi Evet Platformu tarafından İzmir Gündoğdu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların oturdukları koltuklar sipariş. Siyasetin içinde yoğrula yoğrula, milletin gönlünü ala ala gelmediler"
İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi Evet Platformu tarafından İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi.
Yaklaşık 200 bin kişinin Türk bayrakları ve 'Evet' flamaları ile meydana akın ederken, denizden de 300 tekne mitinge destek verdi. Mitinge ayrıca; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ın eşi Seniha Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ve AK Parti'li milletvekilleri de katıldı. Devletin zirvesini ağırlayan İzmir'de sıkı güvenlik önlenmeleri alındı. 3 bin 500 polis alanda görev alırken, polis helikopteri de havadan alandaki güvenliği sağladı. Öte yandan mitingi izleyecek vatandaşlar için de 5 bin otobüs hizmet verdi.
"Şehitlerimizin katillerini affetme yetkimiz yok"
Vatandaşların "İdam" sloganları üzerine Erdoğan, "İdam konusunda düşünce belli. 16 Nisan bunun karar günüdür. 16 Nisan'da sandıklar 'evet'le patlayacak. Parlamentoya bu konu geldiğinde Sayın Bahçeli 'evet' derim diyor. Sayın Yıldırım'ın kanaatini de biliyorum. Yanılmıyorsam Sayın Kılıçdaroğlu da 'evet derim' dedi. Bakalım göreceğiz. Ama bir Meclise gelsin, eğer geçerse ben bunu onaylarım. Şehitlerimizin katillerini affetme yetkimiz yok" cevabını verdi.
"Yalan söyleme"
Kılıçdaroğlu'nun "Başbakan da Cumhurbaşkanı darbenin üzerini örtmek istiyor" sözlerini de değerlendiren Erdoğan, "Bak yalan söyleme. Binlerce kişi cezaevlerinde darbecileri sen mi tıkadın? Biz bunları emniyet güçlerimizle toparladık, yargıya teslim ettik. Bundan sonra yargıya ait. Biz sen miyiz? Böyle garip bir adam bu adam. Fakat yalancının mumu 16 Nisan'a kadar yanar. Son 2 yılda terörle mücadele 9 asker ve polisi toprağa veren İzmir böyle bit zillete rıza göstermez değil mi?" diye sordu.
"Kalbi mühürlü"
"Örtülü darbe diyor. Bunların oturdukları koltuklar zaten sipariş. Siyasetin içinde yoğrula yoğrula, kazıya kazıya, milletin gönlünü ala ala gelmediler. Bir CD, bir kaset. Onunla geldiler. FETÖ ile müşterek çalışma ve oradan gelen talimatla buraya geldiler. Milli iradeye, özellikle İzmir'e zerre kadar saygıları yok. İzmir adeta küllerinden doğdu savaşın ardından. Böyle bir mücadeleyi anayasa halk oylaması ile nasıl mukayese edersiniz? Değişiklik kabul edilirse 18 madde değişecek" diyen Erdoğan, daha sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun radyo programında sarf ettiği sözleri barkovizyondan izletti. Erdoğan, "Ya Kılıçdaroğlu işte bunu anlatıyoruz. 'Cumhurbaşkanı ve başbakan ayrı olmasın' diyoruz. Onu birleştiriyoruz. Anladın mı Kılıçdaroğlu? Kulağı var duymuyor, gözü var görmüyor. Çünkü kalbi mühürlü" diye konuştu.