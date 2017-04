Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunların Bir Gıdım Hizmeti Var mı Bu Ülkede?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafisi, daima şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş buymuş, hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır." dedi.



Erdoğan, Kılıçraslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "Konya buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 80 milyon insanıyla tek millet olduğunu belirterek, "Bizi bölemeyecekler, ezanı susturamayacaklar, camilerimizi kapatamayacaklar. Ey CHP o tarih oldu tarih. Onları siz burada bile yaptınız. Konya'da bile mescitlerimizi ahıra çevirdiniz. Biz sizin geçmişinizi iyi biliriz." diye konuştu.



Türkiye'nin birliğine, beraberliğine göz dikenlerin karşısında kendilerini bulacağını söyleyen Erdoğan, "Bizim şu bayrağımızdan başka bayrağımız yok. Öyle hani o Kandil'deki 'Hayır' diyenlerin paçavralarına bizden prim yok. 780 bin kilometrekare ile tek vatan, tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o kadar." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerin kendisine yönelik tezahüratı üzerine, "Rabiamız güzel değil mi? Bak bunu iyi ezberleyeceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Tüm milleti burada bütünleştireceğiz." dedi.



"Tüm devletlerimizle gurur duyuyoruz"



Üniter yapı meselesi ile ilgili birkaç gündür dedikodu yapıldığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:



"Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafisi, daima şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş buymuş, hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır. Bunların birçoğu zaten tarihtir, tarih olmuştur. Artık siyaset güncelleniyor, yönetim sistemleri güncelleniyor. Cumhuriyetimizi üniter yapısı içinde ilelebet payidar kılma konusundaki kararlılığımızı buradan bir kez daha tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen tüm devletlerimizle gurur duyuyoruz. Özellikle de Anadolu'daki ilk devletimiz Selçuklu ile cihan devleti Osmanlı ile ve şartların en zor olduğu dönemde kurduğumuz Cumhuriyetimizle iftihar ediyoruz.



Sesleniyorum, 'Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allahım.' Böyle dua ediyoruz. Gençler, bu seçim sizin seçiminiz. 16 Nisan'dan sonra 18 yaşını bitirmiş her gencimiz, seçme hakkı ile birlikte seçilme hakkını da elde edecek. Hazır mısınız? Kılıçdaroğlu, hey gidi Kılıçdaroğlu, bak, gençler şu anda hazır, hazır. 2019'da hepsi arazideler evelallah. Birileri sizin bu hakkınıza engel olmak için çırpınıyor ama nafile."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaşını bitiren gençlere seçilme hakkını çok görenlere son bir mesajı olduğunu dile getirerek, "Bugün ülkemizde 18-25 yaş arasındaki tam 132 bin gencimiz kendi işini kurarak 2016 yılında 13 milyar 757 milyon lira kazanç bildirdi, Kılıçdaroğlu. 1 milyar 709 milyon lira vergi ödediler. Hey gidi Kılıçdaroğlu." ifadesini kullandı.



"Gençlerimizden seçilme hakkını nasıl esirgeyebiliriz"



Gençlerin sadece bir yılda ödediği verginin, Ankara-Konya Hızlı Tren Hattının inşa bedeline denk olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bu kadar büyük işler yapan gençlerimizden seçilme hakkını nasıl esirgeyebiliriz?" diye konuştu.



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tutturmuşlar askerlik meselesi. 18-25 yaş arasındaki gençlerimizin yarısı erkekse yarısı da bayan. O demek ki bayanları görmüyor. Gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, ağzı var hakikatı konuşamıyor. Çünkü kalp mühürlü. Bayanların askerlik diye bir sorunu mu var? Erkekler için de bu meselenin pek çok çözüm yolu bulunuyor. Denizi geçip herhalde derede boğulacak halimiz yok, biz bunları rahat çözeriz. Asıl mesele seçilme hakkının verilmesi. Hiç kimse merak etmesin, askerlik konusunda da kararı pazar günü siz veriyorsunuz, siz. Biz ondan sonrasını zaten hallederiz.



Gençlerimizden kendilerini milletvekilliği için, belediye başkanlığı için, muhtarlık için, velhasıl seçimle gelinen her görev için şimdiden hazırlamalarını istiyorum. Sadece milletvekilliği değil, diğer konularda da istiyorum. Kendini iyi yetiştirmiş, bilgisiyle, birikimiyle, dirayetiyle bu görevlere layık olan her gencimizin, bilesiniz yanında olacağım. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize seçilme hakları şimdiden hayırlı olsun."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'nın üretimin, ticaretin, sanayinin, tarımın, bereketin ve istihdamın şehri olduğunu söyledi.



Geçen 14 yılda Konya'ya 35 katrilyon lira yatırım yaptıklarını aktaran Erdoğan, bunların okullar, yurtlar, spor ve sağlık tesisleri, toplu konut projeleri ile daha pek çok hizmet olduğunu belirtti. Erdoğan, kentin çehresini değiştirdiklerini, Konya'ya 860 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını ve 8 yol projesinin sürdüğünü ifade etti.



"Bunların bir gıdım hizmeti var mı?"



Meydanda toplananlara "Ankara-Konya Hızlı tren hattından memnun musunuz? Kim yaptı? Biz yaptık ya. Bu hat üzerinden Eskişehir'e, İstanbul'a da kolayca ulaşabiliyor musunuz? İş bilenin, kılıç kuşananın. Bunların bir gıdım hizmeti var mı bu ülkede?" diye soran Erdoğan, şimdi Karaman'a, oradan Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e, Mardin'e kadar uzanacak yeni bir hızlı tren hattı üzerinde çalıştıklarını anlattı. Erdoğan, Karaman bölümünün gelecek yıl tamamlanacağını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tarafta Antalya, diğer tarafta Aksaray, Kayseri istikametinde yeni bir hattın inşaasına başladıklarını ve onları da 2023 yılına kadar bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.



"Mavi Tünel Konya'nın asırlık rüyasıydı değil mi? Tamamladık mı? Sizlere sözü verdim ve bitirdik" diyen Erdoğan, Konya'nın gururu olan Karatay Şehir Hastanesinin yatak kapasitesini 838'den bin 250'ye çıkardıklarını anlattı. Erdoğan, gelecek yıl sonuna kalmadan orayı da tamamlayacaklarını ifade etti.



Recep Tayyip Erdoğan, Karapınar, Sarayönü, Beyşehir ilçelerine bu yıl, Kulu'ya da seneye doğalgaz verileceğini söyledi.



