Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan Sonra Halk Karar Verecek, Halka Gidecek ve Halk İnşallah Kasım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra halk karar verecek, halka gidecek ve halk inşallah Kasım 2019'dan sonra, hem iki sandıkta, bir tanesinde cumhurbaşkanını seçecek, bir diğerinde de parlamentoyu seçecek. İki sandık kuruluyor. Bundan rahatsız oluyorlar. Belki de şunu düşünüyorlar; acaba oralardan bize sıra gelecek mi gelmeyecek mi? Bu endişeye kapılıyor olabilirler. Parlamentoda bizim gücümüz, yerimiz ne olacak? Bunu düşünüyor olabilirler. Bu bir ön kesme harekatıdır."