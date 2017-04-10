Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan Sonra Bu Ülkeyi Bölemeyeceklerinden Dolayı Rahatsız Oluyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hizmeti yapmaksa ha başbakan olarak yaparsın, ha cumhurbaşkanı olarak yaparsın. Mesele yok. Dert başka. Bundan sonra bu ülkeyi bölemeyeceklerinden dolayı rahatsız oluyorlar" dedi.



Evet Platformu tarafından Çorum'da düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğine yönelik eleştirileri değerlendirdi. Tek adam tartışmalarını da değerlendiren Erdoğan, "Tutturmuşlar bir 'tek adam, tek adam, tek adam.' Ne tek adamı? Ne alakası var?" diye konuştu.



"Gazi Mustafa Kemal CHP'nin genel başkanıyken aynı zamanda cumhurbaşkanı mıydı? İnönü, CHP'nin genel başkanıyken aynı zamanda cumhurbaşkanı mıydı?" diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinin geçmişini de bilmediğini ifade etti. Dünyada devlet başkanlarının aynı zamanda partisinin lideri konumunda olduğuna, bununla ilgili birçok örnek bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Örneğin Amerika'da Obama, şu anda Trump partisinin doğal lideridir. Rusya öyle. Latin Amerika ülkeleri öyle. Ama bunların dünyada ne oluyor bitiyor haberleri yok. Kaldı ki onu da geç başbakanlar partinin genel başkanı değil mi? Aynı zamanda yürütmenin de başında değil mi? O olunca tarafsız mı oluyor? Hizmeti yapmaksa ha başbakan olarak yaparsın, ha cumhurbaşkanı olarak yaparsın. Mesele yok. Dert başka. Bundan sonra bu ülkeyi bölemeyeceklerinden dolayı rahatsız oluyorlar" dedi.



Anayasa değişikliğinin köklerinin çok eskiye giden bir millet ve memleket projesi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Tarihimize baktığımızda merhum Özal'dan Erbakan'a, Demirel'den Türkeş'e, Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderler, Türkiye'de kalıcı istikrarın anahtarını başkanlık sisteminde görmüşlerdir. Çünkü onlar da sağlam ağaca kurt yürümeyeceğini biliyorlardı" şeklinde konuştu.



Siyasetin milletin menfaatleri söz konusu olduğunda tüm farklılıkları bir tarafa koyarak uzlaşmayı, ortak hareket etmeyi gerektirdiğini anlatan Erdoğan, "Siyasi rekabet asla iş birliğine, müşterek çalışmaya mani değildir. Bilhassa milli meselelerde kavga olmaz, rekabet, çekişme, didişme olmaz. Ülkenin istiklalini, milletin geleceğini ilgilendiren hususlarda siyasetçiden beklenen güç birliği yapmasıdır. Bu konularda aslolan beraberliktir, dayanışmadır, kenetlenmedir. Terörle mücadele böyle bir meseledir. Darbe teşebbüsüne direnmek, milletin emanetine sahip çıkmak böyle bir konudur. Ülkenin önünü açacak bir yönetim modelinde uzlaşmak da böyledir. Biz isterdik ki parlamentodaki tüm partiler bir olsunlar, beraber olsunlar. Ama olmadı. 16 Nisan'da milletin takdirine sunulacak anayasa değişikliği, asla bir şahsın veya partinin projesi değildir. Bu ülkenin geleceği ile ilgili bir reformdur" ifadelerini kullandı.



'Evet' diyenleri denize dökeceğiz' diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözlerini de sert dille eleştiren Erdoğan, "Evet diyenleri İzmir'de denize dökmekten bahsediyorlar. Dün İzmir'de idik. Yüzbinler meydandaydı. Bekledim denize dökerler diye. Ama gelen giden olmadı. Neyi denize döküyorsun. Haddini bil. Bunlar terbiyeden muaf. Öbürü yine İzmir milletvekili, seçim otobüsünün üzerinden oradaki polise ağza alınmayacak hareketlerde bulunuyor. Bunu Hollandalı yapıyor, atını itini köpekleriyle beraber oradaki evladımızın üzerine salıyor. Onu orada ciddi manada yaralıyor. Sen burada bunu nasıl yapıyorsun. Evet diyenlere nasıl bir Yunan gözüyle bakıyorsun. Bunlar edep tarlasında hiç otlamamışlar. 16 Nisan'da bu hadsizlere haddini bildiriyor muyuz. 16 Nisan'da millet düşmanlarına anladıkları dildin konuşuyor mu? Çorum 16 Nisan'da darbe heveslilerini toprağa gömüyor mu?" dedi. - ÇORUM