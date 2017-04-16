Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Oyumu Kullanırken de İfade Ettiğim Gibi Bu Anayasa Değişikliği,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi bu anayasa değişikliği, herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa TBMM'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımızın ve onunla biçimlenen yönetim sistemimizin belirlenmesi ya Kurtuluş Savaşımız ve sonrası gibi olağanüstü şartlarda veya darbe dönemlerinde olmuştur. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan çok çok önemli."