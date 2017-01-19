Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkeyi Etnik Köken Üzerinden Bölemediler, Mezhep, Meşrep Üzerinden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkeyi etnik köken üzerinden bölemediler, mezhep, meşrep üzerinden bölemediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkeyi etnik köken üzerinden bölemediler, mezhep, meşrep üzerinden bölemediler. Terör örgütleri üzerinden parçalayamadılar. Ekonomi üzerinden yıkamadılar. Artık atacak kurşunları kalmadı. Bundan sonra sıra bizde, bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye savunma durumunu terk edip hücum pozisyonuna geçmiştir."

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