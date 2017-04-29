Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Ülkenin Kullanılmayan Her Potansiyeli Hem Bizim Hem İş Adamlarımızın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin kullanılmayan her potansiyeli hem bizim hem iş adamlarımızın açısından büyük bir kayıptır. İş adamlarımıza sesleniyorum; yastığınızın altındaki değerleri çıkarın. Sürün bunları sermayenize. Biliyorum sizin resmi öz sermayenizin dışında da sermayeniz var. Sürün bunları."