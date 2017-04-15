Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu pazar, 15 Temmuz'da 249 kardeşimizi şehit eden hainlerle hesaplaşma günüdür. Bu pazar, milletimizin son iki aydır bizi yıldırmak için her türlü kimi hukuksuzluğu işleyen tüm Avrupa ülkelerine ders vereceği gündür. Bu pazar, milletimizin vesayet odaklarına karşı zafer günüdür. Hepsinden önemlisi bu pazar, Türk demokrasisinin şölen günüdür, karar günüdür."