Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Hayır Diyenler İmam Hatip Okullarını Kapatanlardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hayır diyenler imam hatip okullarını kapatanlardır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bunları freni patlamış kamyon gibi, nereye gittiklerini bilmiyorlar" "Yüzbinler Gündoğdu Meydanı'ndaydı, bekledim denize dökerler diye ama gelen giden olmadı" "Bunlar edep...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu Hayır Diyenler İmam Hatip Okullarını Kapatanlardır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hayır diyenler imam hatip okullarını kapatanlardır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Bunları freni patlamış kamyon gibi, nereye gittiklerini bilmiyorlar"
"Yüzbinler Gündoğdu Meydanı'ndaydı, bekledim denize dökerler diye ama gelen giden olmadı"
"Bunlar edep tarlasında hiç otlamamışlar"

ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da halka hitap etti.

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