Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Hayır Diyenler İmam Hatip Okullarını Kapatanlardır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hayır diyenler imam hatip okullarını kapatanlardır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bunları freni patlamış kamyon gibi, nereye gittiklerini bilmiyorlar" "Yüzbinler Gündoğdu Meydanı'ndaydı, bekledim denize dökerler diye ama gelen giden olmadı" "Bunlar edep...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hayır diyenler imam hatip okullarını kapatanlardır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Bunları freni patlamış kamyon gibi, nereye gittiklerini bilmiyorlar"
"Yüzbinler Gündoğdu Meydanı'ndaydı, bekledim denize dökerler diye ama gelen giden olmadı"
"Bunlar edep tarlasında hiç otlamamışlar"
ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da halka hitap etti.
sponsored ads