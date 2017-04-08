Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Hak Doğduğu Andan İtibaren Partime Üye Olurum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı sisteminin referandum dan geçmesi halinde partisine dönüp dönmeyeceğiyle ilgili, "Bu hak doğduğu andan itibaren partime üye olurum ve partime üye olarak hizmetime devam ederim" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 24, 360 ve Alem Fm ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha çok yapacağımız işler var. Şu anda hükümetimiz bölgede yoğun bir çalışmayla bütün o hendekler, çukurlar, evlerin altında kazılmış tüneller, oluşturulmuş şehirler, bunların hepsi yıkılmak suretiyle şimdi yeni şehirler oluşturuyoruz. İnşallah 1-2 yıl içerisinde Güneydoğu'ya gidildiği zaman Güneydoğu'yu farklı göreceksiniz. Bunu bu hükümet eğer bir aşkı, bir derdi olmasa yapılır mıydı? Onun için ben Kürt kardeşlerime şunu söylüyorum; sizin adınıza ortalıkta dolaşanlar, hiçbir zaman sizi savunmadılar, sizi sevmediler, sizin derdinizle dertlenmediler. Bizim devlet olarak gönderdiğimiz paraların bir kısmını kendi ceplerine koyarken, bir kısmını dağa gönderdiler, Kandil'e gönderdiler, teröristlere verdiler. Dolayısıyla bu oyuna bir daha gelmeyelim" diye konuştu.



"Bu hak doğduğu andan itibaren partime üye olurum"



16 Nisan'da oylanacak cumhurbaşkanlığı sisteminin referandum dan geçmesi halinde partisine dönüp dönmeyeceği sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim birinci derecede düşüncem şudur; bu partinin (AK Parti) kurucu genel başkanıyım, dolayısıyla bu hak doğduğu andan itibaren partime üye olurum ve partime üye olarak hizmetime devam ederim" dedi.



ABD'nin geçtiğimiz günlerde Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu gecikmiş bir adımdır. Bana göre yetmez. Bir milyona yakın insanı öldüren bir katilden bahsediyoruz. Burada bir hedef saptırma var. İkide bir kimyasal silah diyorlar bu bir kandırmacadır. Uluslararası hukuk itibari ile ikide bir bunu gündeme getirmenin anlamı yok. Kimyasal silahı konuşalım ama mesele sebep netice ilişkisidir. Neticesi ölüm olan bir saldırıda konvansiyonel silahlarla da bu oluyorsa bunun üzerine de gideceksin. Bunun üzerine neden gitmiyorsun? Bir ders verilmesi önemliydi. Kimyasal depo vuruldu iddiası yalandır. Temennimiz Amerika'nın yaptığıyla kalmasın Rusya'da devreye girsin" şeklinde konuştu. - İSTANBUL