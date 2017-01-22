Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Bir Sistem Değişikliğidir. 2

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,



" her ne kadar birileri rejim mejim deyip duruyorsa da ki alakası yok. Bu bir sistem değişikliğidir. ve bu sistem değişikliği de kusura bakmasınlar daha kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşana dayanır bu iş"



("Meydanlarda görecek miyiz sizi ?" sorusu



"Tabi şu anda yani bizim meydanlarda yer almamızda mani bir hal yok. Birçok etkinlikler olacaktır. ve bu etkinlikler içerisinde arkadaşlarımla değerlendirmelerimizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra meydana çıkar mıyız, çıkmaz mıyız... Ben şu anda zaten meydanlardayım. Bakın dün de meydandaydım, bundan önce de meydanlardaydım"



(TRUMP DÖNEMİ)



"Sayın Trump birçok açıklamalar yapıyor ve biz de bu açıklamaları şu anda izliyoruz. Köprüler vesaire demiryolları ondan öte şu anda Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek"



İbrahim YILDIZ - İhsan YALÇIN / Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Afrika gezisi öncesi açıklamalarda bulundu. Meclis'ten geçen Anayasa değişikliği ile ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle ben ülkemizle alakalı açıklamaları henüz erken buluyorum. Şundan dolayı; tabi bu sürecin parlamento aşaması gerçekten başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tabi bunun adı referandumdur. Şimdi ise gerçek sahibine gideceğiz, millete gideceğiz. Milletimizin bu referandum kararıyla ilgili vereceği karar ne olacak? Bunu önce bir görmemiz lazım. Tabi bunu gördükten sonra milletimiz hakikaten bu referandum kararını onaylıyorsa, onayladıktan sonra biliyorsunuz hemen bir seçim söz konusu değil. Ondan sonra bir seçim süreci var. Seçim şu andaki görüntüsü 2019. Bu seçimde tekrar millete gidilecek. Millet ne karar verecek tabii onu da görmek gerekiyor. Onun için bu neticeleri alalım, neticeleri aldıktan sonra bu adımları atalım. Tabi ki özellikle partili bir Cumhurbaşkanı süreci bir defa bu işin en farklı olan yönü olacak. ve bütün bunların yanında da özellikle Türkiye'nin geleceğe yönelik çok daha performansı artırıcı kararlar almasının gereğine inanıyoruz. Yani biz idarede; çünkü her ne kadar birileri rejim mejim deyip duruyorsa da ki alakası yok. Bu bir sistem değişikliğidir. ve bu sistem değişikliği de kusura bakmasınlar daha kısa süre önce başlamış değil. Cumhuriyetimizin kuruluşana dayanır bu iş" dedi.



"MİLLETİMİZİN VERECEĞİ KARAR BİZİM İÇİN BAŞ GÖZ ÜSTÜNEDİR"



Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şuan da milletimizin vereceği karar bizim için baş göz üstünedir. İnşallah bu adımı bu şekilde atacağız. Ama 2019'da seçim yapılır yeni partili cumhurbaşkanı seçilir, partili cumhurbaşkanı seçildikten sonra da kim olacaksa partili cumhurbaşkanı tabi ki o kabinesini oluştururken artık bağlayıcı bir niteliği olmayan bir süreçtir. Burada ağırlıklı olarak biliyorsunuz parlamentodan değil parlamento dışı bir kabine oluşturma şansı olacağı için bu defa birinci derecede önem arzediyor. İkinci derecede parlamento içinden de bu kabineye kişiler alabilir."



"ORTADOĞU'NUN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ TÜRKİYE'DİR"



Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına ilişkin, "Sayın Trump birçok açıklamalar yapıyor ve biz de bu açıklamaları şu anda izliyoruz. Köprüler vesaire demiryolları ondan öte şu anda Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek. Biz toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir Ortadoğu'dan yanayız. Parçalı bir Ortadoğu'yu asla düşünmüyoruz ve bu doğru olmaz. Bu Ortadoğu halklarının bir defa kendisine saygısızlık olur. Böyle bir düşünceye biz Türkiye olarak evet diyemeyiz. ve onunla ilgili de tabii özellikle ben Sayın Trump'a yapacağımız ziyarette ki randevu ne zamana verilir, şu anda bilemiyorum. Arkadaşlarımız, Dışişleri bununla ilgili görüşmelerini, çalışmalarını sürdürüyorlar. ve o görüşmede bunları tabii A'dan Z'ye kendileriyle müzakere edeceğiz, ele alacağız. Ortadoğu'nun en güçlü ülkesi Türkiye'dir ve belirleyici ülkesi Türkiye'dir. Ortadoğu ile yakından uzaktan ilgisi alakası olmayanlar kalkıp da Ortadoğu ile ilgili hakikaten çok çok tarihi bir yanlışın içerisine düşerek, bir karar verirlerse bu tabi dünyamız için insanlık için isabetli olmaz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"BİZİM MEYDANLARDA YER ALMAMIZDA MANİ BİR HAL YOK"



Bir basın mensubunun "Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili referandum süreci başlayacak ve referandumda bir kampanya süreci olacak. Başbakan Binali Yıldırım da 7 Şubat'ı işaret etmişti. Siz de kampanya sürecinde yer alacak mısınız? Meydanlarda görecek miyiz sizi?" şeklindeki soruya Erdoğan, "Tabi şu anda yani bizim meydanlarda yer almamızda mani bir hal yok. Birçok etkinlikler olacaktır. ve bu etkinlikler içerisinde arkadaşlarımla değerlendirmelerimizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra meydana çıkar mıyız, çıkmaz mıyız... Ben şu anda zaten meydanlardayım. Bakın dün de meydandaydım, bundan önce de meydanlardaydım" diye cevap verdi.