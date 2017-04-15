Erdoğan: Ey Benim Saadet Partili Kardeşlerim, Siz Bu Hale Düşecek miydiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu adamı, bu milletin evlatlarını denize dökeceğini söyleyen adamı, ne yazık ki Saadet Partisi'ne mensup kadınlar gidip ziyaret ediyor. Ey benim Saadet Partili kardeşlerim, siz bu hale düşecek miydiniz? Görüyorsunuz nerelerden nerelere... Temenni ederim ki bugün onlar için ayrı bir muhasebe günü olur. Bu muhasebe neticesinde yarınla ilgili kararlarını ona göre gözden geçirirler.